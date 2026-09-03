Son dakika | Memur ve emekli zammında 2 aylık fark belli oldu

Milyonlarca emekli, memur ile memur emeklisinin gelirini yakından ilgilendiren ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.

TÜİK, Temmuz 2026 enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıklamıştı. Ağustos ayında yüzde .. gelen veri sonrası, iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,62 oldu.

Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklileri, önümüzdeki Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. İlan edilen ağustos verisi doğrultusunda memur ve memur emeklileri zam hesaplamalarına başladı.

NE KADAR ZAM HESAPLANDI?

Temmuz ayı enflasyonu 1,78 gelmişti. Bu ayın enflasyon verisiyle birlikte 2 aylık enflasyon farkı 3,62 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek.

MEMUR VE EMEKLİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA

Memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık döneminin ilk ayı konumundaki Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 1,78 oranındaki enflasyon verisinden yararlanacak.

Önümüzdeki Aralık ayına ait enflasyon rakamları ilan edildiğinde, Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin zam miktarı netleşmiş olacak.

Memur ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Şimdilik bu yüzde 7'nin 3,62'lik kısmı gerçekleşti.

2027 İÇİN NASIL HESAPLANMIŞTI?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında belirleyici olan 2027 yılına ilişkin zam oranları daha önce ilan edilmişti.

Kararlaştırılan takvime göre 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artış uygulanması öngörüldü.