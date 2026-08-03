Son dakika | Ağustos kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 31.75 olarak açıkladı.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Temmuz ayında kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı 31.90 olarak hesaplandı.

Geçen ay milyonlarca kiracı için artış oranı 32,03 olarak açıklanmıştı.

Nisan ve Mayıs 2026 kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verilerine göre sırasıyla %32,65 ve %32,43 olarak belirlenmişti.

Şubat 2026 kira artış oranı 33,98, Ocak 2026'da da yüzde 34, 88 olarak açıklanmıştı.

2025 Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Temmuz ayında kiracılar ve ev sahipleri kira zammını bu hesap üzerinden yapacak. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere, yüksek kiralar nedeniyle bir çok kiracı için zam dönemi kabusa dönüyor. Kentte en düşük kira 20 bin liranın üzerine çıkarken asgari ücretli için barınma problemi sürüyor.

PANDEMİ SONRASI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

2024 Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Şimşek’in ekonomi yönetimiyle birlikte bu uygulama kaldırılarak kira artışlarında yeniden enflasyon oranı esas alınmaya başlandı.

Son iki yıldır kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. İstanbul başta olmak üzere yüksek kira fiyatları, milyonlarca kiracı için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.