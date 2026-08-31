Son dakika | Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Ağustos ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 37 bin 388 TL'ye yükseldi.

Temmuz ayında açlık sınırı 36 bin 940 TL iken, yoksulluk sınırı 120 bin 325 TL olarak kaydedilmişti.

YOKSULLUK SINIRI 121 BİN TL'Yİ AŞTI

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı olarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 TL seviyesine yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305,38 TL olarak hesaplandı.