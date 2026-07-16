BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 36 bin lirayı geçti, yoksulluk zirvede!

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Temmuz 2026 Dönem Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) zincir market fiyatları ve BİSAM'ın bilimsel beslenme kalıbı baz alınarak hazırlanan rapora göre, halkın temel ihtiyaçlarına ulaşması her geçen gün zorlaşıyor.

SAĞLIKLI BESLENMEK "LÜKS" HALİNE GELDİ

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık zorunlu gıda harcaması tutarı Temmuz 2026 itibarıyla 36 bin 324 lira olarak hesaplandı.

Bu rakam, sadece gıda masraflarını karşılamak için gereken minimum seviyeyi ifade ediyor. Aynı aile yapısının barınma, sağlık, eğitim, ulaşım ve ısınma gibi diğer temel ihtiyaçları da dahil edildiğinde, bir ailenin insanca yaşaması için gereken yoksulluk sınırı 119 bin 330 liraya yükseldi.

AİLE BİREYLERİNİN BESLENME MALİYETİ

BİSAM verilerine göre, sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin gereksinimi farklılık gösteriyor. Aylık gıda maliyetleri şu şekilde:

Yetişkin bir erkek: 9.752 TL

Yetişkin bir kadın: 9.392 TL

15-18 yaş arası bir genç: 10.233 TL

4-6 yaş arası bir çocuk: 6.947 TL

EN BÜYÜK MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Günlük harcamalar içinde en yüksek maliyet grubunu, 432,46 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bu grubu 275,04 lira ile sebze ve meyve, 198,06 lira ile kırmızı et, balık ve tavuk ürünleri takip etti.

TÜKETİCİ HARCAMALARINDAKİ GRUP PAYLARI

Harcama sepetinde en büyük payı yüzde 35,7 ile süt ve süt ürünleri alırken; et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 23,3, sebze ve meyve grubu yüzde 22,7, ekmek ve tahıl grubu ise yüzde 8,7 oranında pay aldı.

Rapor, açlık sınırındaki artışın ağırlıklı olarak katı-sıvı yağ ve kuruyemiş fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, peynir ve et ürünlerindeki sınırlı fiyat gerilemelerinin ise bu artışı kısıtladığını belirtti.