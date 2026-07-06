Silivri'de başlayıp bütün İstanbul'a sattılar: Şimdi işi Afrika'ya doğru büyütüyorlar!

İstanbul'da son yıllarda hızla yaygınlaşan topraksız tarım yatırımları, su tasarrufu, yüksek verim ve yılın 12 ayı hasat yapma imkanıyla öne çıkıyor. Silivri'de üretim yapan iki farklı girişimci, artan talep doğrultusunda hem kapasitelerini büyütmeyi hem de kıtalararası satışa çıkmayı hedefliyor.

SİLİVRİ'DE BAŞLAYIP BÜTÜN İSTANBUL'A SATTILAR

Polonya'da dijital pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek tarıma yönelen 23 yaşındaki Yiğit Emre Solhan, kardeşiyle birlikte 2022 yılında Silivri'de kurdukları tesiste üretime başladıklarını söyledi.

Tesiste fesleğen, roka, tere, marul ve kırmızı pancar gibi sekiz farklı ürün yetiştirdiklerini belirten Solhan, ürünlerini ağırlıklı olarak İstanbul'daki otel ve restoranlara sattıklarını ifade etti.

Topraksız tarımın geleneksel üretime göre çok daha az su tükettiğini vurgulayan Solhan, sistem sayesinde daha hijyenik, daha verimli ve yıl boyunca kesintisiz üretim yapılabildiğini söyledi.

ŞİMDİ İŞİ AFRİKA'YA DOĞRU BÜYÜTÜYORLAR!

Teknolojik altyapının önemine dikkat çeken Solhan, iklimlendirme sistemleri sayesinde dört mevsim üretim yapabildiklerini, tesislerini kurarken düşük faizli tarımsal kredilerden yararlandıklarını da aktardı.

Daha büyük üretim kapasitesine ulaştıklarında Avrupa ve Afrika pazarına açılmayı hedeflediklerini söyleyen Solhan, bunun için yeni yatırımlar üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

ÜRETİM ALANINI 13 BİN METREKAREDEN 19 BİN METREKAREYE ÇIKACAK

Silivri'de faaliyet gösteren bir diğer üretici Aras Erman ise 2022 yılında başladıkları yatırımı kısa sürede büyüttüklerini belirtti.

Bugün 13 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını söyleyen Erman, yapımı süren yeni tesisle birlikte üretim alanını yaklaşık 19 bin metrekareye çıkaracaklarını açıkladı.

Erman, tesiste kıvırcık marul, fesleğen, nane, maydanoz, roka ve tere başta olmak üzere 12-13 çeşit ürün yetiştirdiklerini belirterek, ürünlerin büyük bölümünü zincir marketlere ve İstanbul'daki müşterilere ulaştırdıklarını söyledi.

Topraksız tarımda pestisit kullanılmadığını vurgulayan Erman, yabancı ot sorununun bulunmaması sayesinde daha sağlıklı üretim gerçekleştirildiğini ifade etti.

EN BÜYÜK AVANTAJI SU TASARRUFU

Su kaynaklarının giderek azalmasının tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Erman, topraksız tarımın geleneksel yöntemlere göre yaklaşık onda bir oranında su tükettiğini belirtti.

Artan talebi karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Erman, yeni yatırımın tamamlanmasının ardından kapasiteyi daha da artırabileceklerini kaydetti.