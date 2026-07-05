Mert Müldür trafik kazasında hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren Mert Müldür hayatını kaybetti! Acı haber Adana'dan geldi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu sürücü Mert Müldür yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sulama kanalına düşen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz sürücünün cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)