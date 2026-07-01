Hasat uzadı, kilosu 50 liraya kadar geriledi!

Mersin'in Mut ilçesinde mayıs ayında başlayan kayısı hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi işaret tescilli Mut kayısısı bu yıl elverişli hava koşullarının da etkisiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl 141 bin 142 ton ürün toplanan ilçede bu sezon 250 bin ton rekolte bekleniyor.

Yaklaşık 80 dekarlık alanda yetiştirilen sofralık kayısılar tarım işçileri tarafından özenle toplanarak paketleme ve sevkiyat için meyve sebze haline gönderiliyor.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Narlı Mahallesi'ndeki hasada katılan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, hava şartlarının bu yıl üretim açısından oldukça elverişli geçtiğini belirtti. Mut kayısısının raf ömrü ve lezzetiyle öne çıktığını vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu yıl hem kalite hem de rekolte oldukça yüksek. Yaklaşık 250 bin ton üretim bekliyoruz. Kayısının kilogram fiyatı kaliteye göre 60-70 lira arasında değişirken bazı ürünlere 50 liraya kadar alıcı bulunuyordu. Sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesi ve Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti."

RUSYA VE ALMANYA BAŞTA GELİYOR

Kayısı ihracatçısı İbrahim Çeşme, Mut kayısısının uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti. Çeşme, "Ürünlerin kalitesi oldukça iyi. Bu nedenle Mut kayısısı dünyanın birçok büyük market zincirinde yer alıyor. Özellikle Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tüccar Feyzullah Göktaş da ürün kalitesinin geçen yıla göre belirgin biçimde arttığını ifade etti. Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay ise verimli geçen sezonun sevincini yaşadıklarını kaydetti.

(AA)