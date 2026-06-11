Piyasalar yine çalkalanacak! ABD'den kritik veri geldi: 3 yılın zirvesinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, küresel ekonominin rotasını çizen Amerika Birleşik Devletleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.

Uluslararası piyasaların yüzde 0,7 seviyesindeki iyimser beklentisini açık ara geride bırakan bu veri, bir önceki ay kaydedilen yüzde 1,1'lik fahiş artış trendinin aynen korunduğunu ortaya koydu.

FABRİKA MALİYETLERİ KASIM 2022'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Yıllık bazda incelendiğinde üretici enflasyonu yüzde 6,5 barajına fırlayarak, piyasa uzmanlarının yüzde 6,4 olan konsensüs beklentisinin üzerine çıktı. Bir önceki ay yüzde 5,7 olarak ölçülen yıllık ÜFE artış hızının mayısta vites büyütmesi dikkat çekti. Gerçekleşen bu makroekonomik sıçrayış, ABD imalat sanayisinde Kasım 2022'den bu yana görülen en yüksek ve en agresif maliyet artışı olarak kayıtlara geçti.

ÇEKİRDEK GÖSTERGELER BİRAZ NEFES ALDIRDI

Piyasanın gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakarak hesapladığı çekirdek ÜFE tarafında ise ana endekse kıyasla daha kontrollü bir grafik izlendi. Çekirdek ÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasa beklentisinin (yüzde 0,5) ve nisan ayındaki yüzde 0,7'lik artışın altında kalan bu veri, sanayinin temel girdileri dışındaki alanlarda baskının görece hafiflediğini gösterdi.

Yıllık çekirdek ÜFE ise yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşerek, ekonomistlerin yüzde 5,4'lük korkutucu tahminlerinin altında kalmayı başardı ve bir önceki ayın seviyesini korudu.

ENERJİ ŞOKU VE TÜKETİCİYE YANSIMA RİSKİ

Hatırlanacağı üzere, dün deklare edilen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,2 artışla Nisan 2023’ten beri en yüksek seviyeye fırlamıştı. O verinin de, bugünkü üretici şokunun da arkasındaki ana aktör, yıllık bazda yüzde 23,5 oranında patlayan enerji fiyatları oldu. Ortadoğu'daki savaş bütünüyle küresel lojistik ve enerji koridorlarını vurduğu için fabrikaların elektrik, petrol ve gaz maliyetleri azmanlaştı.

Üretici fiyatlarının beklentileri aşması, işletmelerin üzerindeki maliyet yükünün katlanarak sürdüğünü kanıtlıyor. Ekonomi literatüründe üreticinin sırtına binen bu yük, er ya da geç nihai tüketici fiyatlarına yansıtılmak zorundadır. Her ne kadar çekirdek endekslerdeki görece sakin seyir enflasyonun ekonominin tüm kılcal damarlarına aynı hızda yayılmadığını gösterse de, yapısal girdi maliyetleri küresel piyasalar için risk teşkil etmeye devam ediyor.