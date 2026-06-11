Son dakika | Avrupa Merkez Bankası 33 ay sonra ilk kez faiz artırdı

Ortadoğu gerilimi dünya ekonomilerini kasıp kavuruyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) neredeyse 3 yıl sonra faiz artışına gitti.

33 ay sonra gelen bu kararın ardından küresel riskler yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası, gerçekleştirdiği haziran ayı olağan para politikası toplantısında, Avro Bölgesi ekonomisini yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Banka, politika faiz oranlarını 25 baz puan yükseltme kararı aldığını deklare etti. Atılan bu adımla birlikte, küresel piyasaların referans aldığı mevduat faiz oranı yüzde 2,25 seviyesine ulaştı.

Bu hamle, ECB’nin yaklaşık üç yıllık kesintisiz bir aranın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artırım aksiyonu olarak kayıtlara geçti. Uluslararası finans piyasalarında ve lider aracı kurumlarda da ECB'nin faiz basamağını 25 baz puan yukarı taşıyacağı yönünde oldukça güçlü ve konsensüs bir beklenti halihazırda fiyatlanmaktaydı.

SAVAŞ VE ENERJİ KRİZİ FRANKFURT’U MECBUR BIRAKTI

Avrupa Merkez Bankası’nı uzun bir aradan sonra yeniden faiz artırım döngüsüne girmeye zorlayan temel etkenler, son dönemde küresel piyasalarda fahiş şekilde yükselen enerji emtia fiyatları ve Ortadoğu coğrafyasında tırmanan jeopolitik riskler oldu.

Özellikle ABD’nin askeri operasyonları ve İran kaynaklı yaşanan sıcak çatışmalar ile küresel petrol ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arz güvenliğine yönelik derin endişeler, petrol ve doğal gaz maliyetlerini yukarı fırlattı. Bu durum, bir süredir kontrol altına alınmaya çalışılan enflasyonist baskıları kıta genelinde yeniden tetikledi.

ENFLASYON HEDEFİ BİR KEZ DAHA ISTKALANDI

Avro Bölgesi’nde paylaşılan son makroekonomik veriler, tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Bölgedeki yıllık tüketici enflasyonu, mayıs ayı itibarıyla yüzde 3,2 seviyesine kadar tırmanış kaydetti. Bu oran, Avrupa Merkez Bankası’nın kurumsal olarak büyük bir kararlılıkla savunduğu yüzde 2'lik orta vadeli resmi enflasyon hedefinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Banka, hedef ile mevcut veri arasındaki makasın daha da açılmasını engellemek adına parayı pahalılaştırma yolunu seçti.