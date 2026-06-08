Asya borsaları çakıldı: Devre kesiciler uygulandı

Küresel piyasalar, yapay zeka odaklı teknoloji hisselerinde yaşanan sert kar realizasyonları ve jeopolitik risklerin kıskacında kara bir pazartesiye uyandı.

Ortadoğu coğrafyasında bitmek bilmeyen askeri hareketlilik ve buna bağlı olarak fırlayan petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümeyi baltalarken dünya genelinde yeni bir enflasyon dalgası korkusunu zirveye çıkardı. Yaşanan bu panik dalgasıyla birlikte Asya piyasalarında işlemlerin sürdüğü saatlerde kayıplar korkutucu boyutlara ulaştı.

Güney Kore piyasasının ana göstergesi olan KOSPI (Korea Composite Stock Price Index - Kore Bileşik Hisse Senedi Fiyat Endeksi) seans esnasında tam yüzde 8,8 oranında çakılarak işlemleri yirmi dakika boyunca tamamen durdurdu ve devre kesici uyguladı. Kaydettiği en son zirve noktasının yüzde 15 gerisinde kalan endeks, şu sıralarda yüzde 4,95 azalışla 403,78 puan ekside ve 7.756,81 puan seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. KOSPI cuma günü de yüzde 5,5 oranında ağır bir darbe almıştı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ DALGASI YAYILIYOR

Asya genelindeki bu yangın Singapur piyasasını da doğrudan vurdu ve borsalardaki işlem hacimlerinin ciddi ölçüde daralmasına yol açtı. Güne yüzde 1,7 oranında kayıpla başlayan Straits Times Endeksi 4.966,54 puana kadar geriledi. Bölgede teknoloji sektörünün lokomotifi sayılan UMS Integration, CSE Global ve AEM gibi dev ortaklıklar, hisselerindeki sert değer kayıplarıyla bu çöküşe öncülük ediyor.

Dünya'dan Murat Ali Oral'ın aktardığına göre Japonya'da da durum farksız. Nikkei 225 Endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerini gördükten sonra şu an yüzde 3,83 oranında, yani tam 2.547,72 puan düşüşle 64.040,40 puandan işlem görüyor. Ülkenin geniş tabanlı Topix endeksi de yüzde 3 civarında geri çekilirken, USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) paritesi yüzde 0,05 artışla 160,3680 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL ENDEKSLER PİYASALAR İÇİN RİSK YARATIYOR

Asya'daki bu çöküşün arkasında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) piyasalarındaki aşırı şişmiş fiyatlamaların risk iştahını bıçak gibi kesmesi yatıyor. Cuma günü ABD'de teknoloji endeksi Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 4,2 değer kaybederek geçen yılın nisan ayından bu yana en sert günlük düşüşünü imzaladı. Bu durum, küresel yatırımcıların faiz beklentilerini korkuyla yeniden fiyatlamasına neden oldu.

Çin piyasasında SSE (Shanghai Stock Exchange - Şanghay Menkul Kıymetler Borsası) Bileşik Endeksi yüzde 0,79 azalarak 3.996,02 puan kayıpla seyrederken, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,95 düşüşle net 237,27 puan ekside, 24.724,68 puanda bulunuyor. Avustralya piyasasında S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0,70 azalışla 8.625,10 puandan işlem görürken, bölge genelini takip eden ana göstergelerden The Asia Dow ise yüzde 1,04 düşüşle 6.311,60 puandan fiyatlanıyor.