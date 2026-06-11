ABD enflasyonu vurdu geçti: Dipten dönen altın fiyatlarında şimdi ne olacak?

Küresel piyasalarda dün ilan edilen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşandı ve son 28 haftanın en düşük seviyesi test edildi.

Yaşanan bu sert kayıpların sonrasında piyasada gözlenen tepki alımları, altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü harekete geçirdi.

Gelişmelerin ardından spot altın saat 08:00 itibarıyla bir önceki güne kıyasla yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 4083 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın yüzde 0,3 yükseliş kaydederek 6056 TL seviyesine ulaşırken, gümüş ise 63,89 dolar seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor. Gün içinde seyri devam eden işlemlerde gram altın - TL fiyatı saat 09:00 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 6.057,784 TL ve en yüksek 6.067,356 TL seviyelerini gördü.

SAVAŞ GERİLİMİ ONS ALTINI 28 HAFTANIN DİBİNE İNDİRDİ

ABD, İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıların kesintisiz sürmesi ve Trump tarafından yapılan "anlaşma sağlanamaması durumunda saldırıların devam edeceği" yönündeki açıklamalar, ons altın fiyatını son 28 haftanın en düşük seviyelerine kadar geriletti.

Ons altın, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri operasyonunun gece yarısından sonra başlamasıyla birlikte hızlanan satış baskısı altında kalarak 21 Kasım 2025 tarihinden bu yana ilk kez 4023,88 dolar seviyesini test etti.

Yurt içi piyasada ise gram altın fiyatı bu gelişmelerle birlikte 6.000 TL sınırının altına sarkarak 5.970 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Ancak bu dip seviyelerden gelen tepki alımlarının etkisiyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın tekrar 6000 TL eşiğinin üzerine tırmandı.

ABD ÜRETİCİ ENFLASYONU BEKLENİYOR

Ekonomi uzmanları, ABD dolar endeksinin çarşamba günü yayımlanan TÜFE raporunun sonrasında fazla güç kazanamadığına dikkat çekiyor. Analistler, gün içinde açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinde olumsuz bir sürprizle karşılaşılmadığı takdirde, altın fiyatlarında kısa vadeli teknik bir toparlanma eğiliminin sürebileceğini öngörüyor.

Açıklanan resmi veriler, ABD tüketici enflasyonunun mayıs ayında son 3 yılın en hızlı artışını kaydettiğine işaret etti. Bu yükselişte, Ortadoğu bölgesinde yaşanan askeri çatışmalar sebebiyle enerji ürünlerinde görülen fiyat artışları belirleyici bir destek oluşturdu.

Piyasalar, Fed tarafından izlenecek para politikası duruşunu daha net analiz edebilmek amacıyla gün içinde duyurulacak olan mayıs ayı ABD ÜFE verisine kilitlenmiş durumda.

Yatırımcılar, aralık ayına kadar olan süreçte ABD'de yeni bir faiz artışı yapılma ihtimalini yüzde 70'in üzerindeki bir oranla fiyatlamayı sürdürüyor.