Son dakika | Kritik ABD enflasyonu açıklandı

Uluslararası finans piyasalarının yönünü tayin edecek olan mayıs dönemi enflasyon istatistikleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Bölgesel olarak tırmanan İran savaşının küresel enerji piyasaları ve akaryakıt maliyetleri üzerindeki doğrudan baskısıyla birlikte, fiyat artış hızının yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğü gözlendi.

ENFLASYON: 4.2

Açıklanan resmi verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayı genelinde piyasa aktörlerinin öngörüleri ile eş güdümlü bir gelişim sergilerken, enerji kalemlerinde yaşanan keskin fiyat artışları raporun en dikkat çekici unsuru olarak öne çıktı.

Aktarılan istatistiki göstergeler uyarınca, ABD genelinde TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,5 oranında tırmanış kaydetti. Yıllık bazdaki tüketici enflasyonu ise ekonomi çevrelerinin tahminleriyle uyumlu biçimde yüzde 4,2 basamağında gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Piyasadaki dönemsel dalgalanmaları daha net ölçebilmek adına gıda ve enerji başlıklarının dışarıda bırakılmasıyla hesaplanan çekirdek enflasyon cephesinde ise aylık düzlemde bir hız kesme hareketi takip edildi. Çekirdek TÜFE artış hızı, bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 0,4 seviyesinden yüzde 0,2 bandına çekilerek, ekonomi yönetiminin yüzde 0,3 olan genel beklentisinin altında bir seyir izledi. Diğer taraftan, yıllık bazdaki çekirdek enflasyon oranı ise tahmin raporlarına paralel olacak şekilde yüzde 2,8 basamağından yüzde 2,9 sınırına tırmandı.

ENERJİ FİYATLARINDA SAVAŞ ETKİSİ

Ortadoğu eksenli yürütülen İran Savaşı'nın lojistik ve üretim hatlarında yarattığı tahribatın neticesinde, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış mayıs ayında daha da ivme kazandı. İlgili dönem zarfında enerji grubu maliyetleri yüzde 3,9 oranında dikkate değer bir yükseliş kaydederken, gıda fiyatları başlığında ise yüzde 0,2'lik daha sınırlı bir artış grafiği kayıtlara geçti.