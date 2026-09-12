Petrol fiyatları şahlandı: Kötü günler geçti, daha kötüleri kapıda!

Küresel gösterge Brent petrol, gün içinde yüzde 2,3 gerileyerek varil başına 105,15 dolara düştü. Amerika Birleşik Devletleri tipi Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı da yüzde 2,73 azalışla 99,68 dolara geriledi. Brent petrol perşembe günü 108 dolar seviyesini görürken, Batı Teksas tipi ham petrol 104 doların üzerine çıktı.

Buna rağmen iki gösterge de haftalık bazda yaklaşık yüzde 9'luk yükselişe hazırlanıyor.

AKARYAKITA ZAM ENDİŞESİ

Petrolde yaşanan bu yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı endişesi de sürüyor. Bu gece benzine 3 lira 20 kuruş zammın ardından motorine salı günü zam bekleniyor.

Bu zammın yüksek olacağı konuşuluyordu halihazırda. Ancak petrol fiyatlarının daha da yükselmesi bu zammı tarihi bir seviyeye çekebilir.

İRAN'DAN DİPLOMASİ SİNYALİ GELDİ

Fiyatlardaki gün içi geri çekilmede, İran devlet medyasının Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüşmek üzere Körfez ülkeleriyle Umman'da bir araya geleceğini duyurması etkili oldu. Bu gelişme, Orta Doğu'daki gerilim hafta boyunca tırmansa da diplomatik temasların sürdüğüne işaret etti. Ancak piyasalar, İran savaşının daha uzun süre devam edebileceği ihtimalini fiyatlamayı sürdürüyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Beyaz Saray'daki üst düzey danışmanlar, çatışmaların Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın mevcut görev süresinin ötesine uzama ihtimalini değerlendiriyor. Trump ise çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerin ardından sona ereceğini ve petrol ile doğal gaz fiyatlarının kasım ayındaki seçim sonrasında gerileyeceğini savunuyor.

ARZ ENDİŞELERİ GÜÇLENİYOR

Deutsche Bank analisti Jim Reid, petrol fiyatlarındaki hareketin yeniden jeopolitik riskler tarafından şekillendirildiğini belirtti.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in güneyinde, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Moha liman kentini ele geçirmesinin de deniz taşımacılığı ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına yönelik endişeleri artırdığı ifade edildi. Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi de arz tarafındaki riskleri güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.

GÖZLER 126 DOLARLIK ZİRVEDE

PVM Oil Associates analisti Tamas Varga, piyasaların mevcut arz açığının kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna odaklandığını söyledi. Küresel ve bölgesel petrol stoklarındaki düşüş nedeniyle yeni fiyat sıçramalarının göz ardı edilemeyeceğini belirten Varga, nisanda görülen 126 dolarlık zirvenin yeniden test edilebileceğini ifade etti.

Varga, petrol fiyatlarındaki yükselişin talep üzerinde de baskı oluşturacağına dikkat çekti. Yenilenebilir enerjinin, özellikle elektrik üretiminde petrolün bazı kullanım alanlarının yerini alabileceğini belirten analist, arz açığının ateşkesle birlikte üretimin artması veya alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla daralabileceğini söyledi.

Varga, kısa vadede petrol fiyatlarında daha fazla yükseliş ihtimalinin bulunduğunu ancak yüksek fiyatların 2026 sonrasına kalıcı şekilde taşınmasının şaşırtıcı olacağını kaydetti.