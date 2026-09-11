Akaryakıtta korkulan oldu! Zam geliyor hem de saatler içinde

Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta motorine art arda gelen devasa zamların ardından bu haftanın son gününde benzine zam beklendiği haberi geldi. Hemen ardından motorine de salı günü zam geleceği belirtildi.

BRENT REKORA KOŞTU

Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanması ile petrol fiyatları son günlerde yükseliyordu.

Brent petrolün varili iki gündür 100 dolar psikolojik sınırını geçmiş durumda.

Brent 2 ayın zirvesini görürken, bunun akaryakıta zam olarak yansıyacağından endişe ediliyordu.

ZAM SAAT 16:00'DA KESİNLEŞECEK

Korkulan oldu. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu gece yarısı benzine 3 TL 20 kuruş zam bekleniyor.

Zam, saat 16:00'da akaryakıt şirketlerine iletilecek liste ile kesinleşecek.

MOTORİN İÇİN 100 LİRAYI GEÇECEK TAHMİNİ

Benzinden hemen sonra motorin için de zam beklendiği ve Ortadoğu krizinin devam etmesi halinde motorinde görülmemiş bir seviyenin yaşanacağı kaydedildi.

Aydilek şunlar aktardı:

"Motorin fiyatlarında yeni rekorlar kapıda... Sektör kaynakları, benzinin ardından motorine de salı günü zam beklendiğini belirtti. Bu zamla birlikte 100 TL'ye daha da yaklaşılacak. Sektöre göre küresel riskler devam ederse kısa sürede 100 TL sınırı aşılacak ve sonrası da gelecek."