Patronu yurt dışına kaçtığı iddia edildi: Tera Yatırım’dan Pusula Finans açıklaması

Katılımevim'in büyük ortağı ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın Yunanistan’a gittiği iddia edildi. Tera Yatırım, Pusula Finans ile bağlı şirketlerin devralınmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, daha önce Pusula Finans Holding’in payları ile holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlüğün Tera Grubu şirketleri tarafından devralınması için görüşmelere başlandığı hatırlatıldı. Tarafların, planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartları konusunda da mutabakata vardığı belirtildi.

“DEĞERLENDİRMEMİZDE DEĞİŞİKLİK OLMADI”

Tera Yatırım, son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirtti.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğu savunuldu. Bu gelişmelerin Tera Grubu’nun planlanan devralmaya ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığı ifade edildi.

Tera Yatırım, devralma kararının şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri ve finansal altyapıları ile Tera Grubu’nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayabileceği katkılar dikkate alınarak verildiğini bildirdi.

SÜREÇ İZİNLERE BAĞLI

Tera Yatırım, daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

İşlemin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasına ve tarafların belirlediği diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, dosyada Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan’ın da adı geçiyor. Haberde, Turhan’ın Yunanistan’da oturum aldığı yönünde bilgiye ulaşıldığı öne sürüldü.