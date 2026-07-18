Katılımevim hisselerini 120 milyon dolara satıyor

Katılımevim Tasarruf Finansman, bağlı ortaklığı Bainbridge Gayrimenkul Ticaret'te bulunan paylarının devri için yönetim kurulu düzeyinde karar aldı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamada, Bainbridge Gayrimenkul Ticaret sermayesinin yüzde 70’ini temsil eden 57.996.221 TL nominal değerli payların satışı için onay verildiğini duyurdu.

HİSSELER İKİ AYRI ŞİRKETE DEVREDİLİYOR

Gerçekleştirilecek olan pay devri, iki ayrı gayrimenkul şirketi arasında bölüştürüldü. Devir planına göre:

T6 Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ: Bainbridge Gayrimenkul’deki yüzde 35 oranındaki payı 55 milyon dolar bedelle devralacak.

Laran Gayrimenkul: Kalan yüzde 35 oranındaki payı ise 65 milyon dolar bedelle bünyesine katacak.

Bu işlemler sonucunda Katılımevim, elindeki toplam yüzde 70’lik pay karşılığında 120 milyon dolar tutarında bir kaynak elde etmiş olacak.

"LİKİDİTE" VE "ANA FAALİYET" VURGUSU

Katılımevim yönetimi, söz konusu hisse devrinin gerekçelerini likidite yapısının güçlendirilmesi, faaliyet yapısının sadeleştirilerek ana faaliyet alanlarına odaklanılması ve elde edilecek kaynağın büyüme stratejileri doğrultusunda kullanılması olarak açıkladı. Şirket, bu satış işlemiyle birlikte gayrimenkul iştirakinden çıkarak, tasarruf finansman hizmetlerine daha fazla yoğunlaşmayı hedefliyor.