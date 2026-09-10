Katılımevim'i satın almak için harekete geçmişti: Peker GYO onayı!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan karara göre, Tera Yatırım Holding’in Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kontrolünü ele geçirmesinin ardından yapmak zorunda olduğu zorunlu pay alım teklifi onaylandı.

Kararın en dikkat çeken yönü ise pay alım teklif fiyatının 18,77 Türk Lirası olarak belirlenmesi oldu. Böylece yaklaşık altı aydır devam eden Peker GYO dosyasında kritik bir aşama geride kaldı.

Süreç, 28 Temmuz 2025 tarihinde Peker GYO’nun o dönem yönetim kontrolüne sahip ortağı Hasan Peker ile Tera Yatırım Holding arasında imzalanan sözleşmeyle başladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hasan Peker’e ait 314 milyon 754 bin 719,8 adet A grubu imtiyazlı payın 20 milyon euro karşılığında devri kararlaştırıldı. Devredilen hisseler şirketin 5 milyar Türk Lirası tutarındaki sermayesinin yalnızca yüzde 6,3’ünü temsil etmesine rağmen, bu hisseler yönetim kurulu üyelerinin tamamını aday gösterme imtiyazına sahip olduğu için Tera şirketin yönetim kontrolünü elde etti.

Payların devrine şubat ayında izin verilmesinin ardından süreç 27 Şubat 2026’da tamamlandı.

Yönetim kontrolünün değişmesiyle birlikte diğer ortaklara zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğdu.

Şubat ayında yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, hisselerin satış anlaşmasının duyurulduğu 28 Temmuz 2025 tarihinden önceki altı aylık ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,39 Türk Lirası olarak hesaplanmıştı.

Ancak Emre Tezmen’in yüzde 95’ine sahip olduğu Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin 12 Ocak 2026’da Peker GYO hissesi için ödediği fiyatın 11,16 Türk Lirası olması nedeniyle teklif başlangıçta bu rakam üzerinden hesaplanmış ve Tera Holding 3 Mart’ta SPK’ya başvurmuştu. Yayımlanan son bültende ise Kurul, teklif fiyatını 18,77 Türk Lirası olarak revize etti. Bu fiyatın belirlenmesinde, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon’un 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği pay alım fiyatı esas alındı.

AYNI GÜN KATILIMEVİM HAMLESİ

SPK kararının duyurulduğu aynı gün Tera Grubu’ndan ikinci büyük hamle geldi. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding A.Ş. ile holdingin pay sahibi olduğu Katılımevim Tasarruf Finansman, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketlerince devralınması için görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Gelişmeleri CNBC-e'ye değerlendiren Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Borsa İstanbul (BIST) tarafında yaşanan dalgalanmalara değindi.

BORSADA DALGALANMA TOPARLIYOR MU?

Sarpyener, BIST30 tarafında para girişi beklenmesine rağmen yurt içi piyasalardaki olumsuz hava nedeniyle bazı hisselerde satış baskısı yaşandığını, ancak bu hafta itibarıyla piyasada biraz daha normalleşme görüldüğünü ifade etti. SPK’nın yeni fon düzenlemelerini desteklediklerini belirten Sarpyener, yabancı yatırımcı açısından Türkiye piyasasının göz ardı edilemeyeceğini, Borsa İstanbul'un şu an ucuz bir konumda bulunduğunu ancak programdaki sapmalar nedeniyle faiz indirimlerinin gecikebileceğini kaydetti.

Pusula Portföy A.Ş. ile yürütülen görüşmelere de değinen Sarpyener, yıl başından bu yana sürdürülen temaslar sonucunda sektörün üçüncü büyük kuruluşu olan Katılımevim fırsatının çıkmasıyla dün itibarıyla sürecin kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Gruba ait yönetilen varlık büyüklüğünün son birkaç hafta içinde 700 milyar Türk Lirası’nı aştığını vurgulayan Sarpyener, Türkiye İrade Fonu (TEFAS) aracılığıyla ulaşılan müşteri sayısının 100 binlerin üzerinde arttığını sözlerine ekledi.