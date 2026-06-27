Para transferlerinde şartlar değişti! Bakanlık önlem aldı Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, finansal sistemde müşteri kimliğinin doğrulanması adına kullanılacak uzaktan tespit yöntemlerinin usul ve esasları baştan aşağı yeniden belirlendi.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNDE PASAPORT VE ÇİP ŞARTI

Yeni yasal düzenlemeye göre yükümlü finans kuruluşları, Türk uyruklu olmayan kişilerin uzaktan kimlik doğrulama işlemlerini yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) standartlarını karşılayan ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliğine sahip pasaportlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Bu süreç, pasaportla uzaktan kimlik tespiti konusunda özel eğitimden geçmiş uzman personeller tarafından, görüntülü görüşme yöntemiyle yürütülecek. İşlem sırasında kişinin yüzü ve pasaport üzerindeki verileri net olarak gösteren görüntüler kayıt altına alınacak. En kritik aşama olarak, pasaportun içindeki çipte yer alan kimlik verileri ile belgenin üzerindeki bilgilerin yakın alan iletişimi üzerinden eşleşmesi beklenecek.

Eğer bu teknolojik doğrulama sağlanamazsa, uzaktan kimlik tespiti iptal edilecek ve söz konusu kişiyle hiçbir iş ilişkisi kurulamayacak.

ADRES TEYİDİ OLMAYANA NAKİT VE TRANSFER YASAK

Yabancı müşteriler için uzaktan kimlik tespiti sırasında beyan edilen adresin doğruluğunun kanıtlanması da şarta bağlandı.

Adres bilgisinin en geç üç ay içerisinde resmi yollarla teyit edilmesi zorunlu tutuldu. Bu doğrulama işlemi; resmi yerleşim yeri belgesi, kişinin adına son üç ay içinde düzenlenmiş elektrik, su veya doğalgaz gibi abonelik gerektiren bir fatura, kamu kurumlarından alınmış resmi bir evrak veya ilgili ülkenin kamuya açık veri tabanları kullanılarak yapılabilecek. Adresi teyit edilmeyen hiçbir müşterinin sistem üzerinden para transferi yapmasına veya nakit çekmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Müşteri kabulü yapan kurumlar, olası riskleri tanımlamak, derecelendirmek ve izlemek için tüm tedbirleri almakla yükümlü kılındı.

RİSKLİ ÜLKE UYRUKLULARINA YASAK VE MASAK BİLDİRİMİ

Uygulamaya konulan bir diğer kritik sınırlandırma ise riskli bölgeleri kapsıyor. Finansal kuruluşlar, riskli olarak kategorize ettikleri ülkelerin uyruğunda olan kişileri, pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemi üzerinden müşteri olarak sisteme dahil edemeyecek.

Kurumlar, müşteri kabul işlemlerine başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde, hayata geçirdikleri tedbirler, oluşturdukları rehberler ve prosedürler hakkında MASAK’a resmi bildirimde bulunmak zorunda olacak. Ayrıca, müşteri olarak sisteme alınan yabancılara dair tüm istatistiki bilgiler, takvim yılı baz alınarak her üç aylık dönemin son ayında düzenli olarak MASAK’a iletilecek.

YURT DIŞI TRANSFERLERE 'KENDİ HESABI' KISITLAMASI

Sistemdeki boşlukları kapatmak amacıyla yabancıların para transferi rotalarına da kısıtlama getirildi. Müşterinin kimlik bilgilerinin teyit edilebilmesi için, kendi kimliğiyle birebir uyumlu, yurt içindeki veya yurt dışındaki bir banka hesabından ya da kredi kartından para transferi yapması mecburi olacak.

Açılan yeni hesaba fon giriş ve çıkışları sıkı kurallara bağlandı. Yeni hesaba sadece kişinin yurt dışında tamamen kendi adına açılmış banka hesaplarından para gönderilebilecek. Aynı şekilde, bu yeni hesaptan yurt dışına yapılacak para transferleri de yalnızca söz konusu kişinin yine yurt dışındaki kendi hesaplarına yapılabilecek.

Pasaportla kimlik tespiti yapılarak sisteme giren kişinin ilerleyen dönemde Türk uyruğuna geçmesi veya Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında vergi mükellefi haline gelmesi durumunda, kendisine verilen kimlik kartının bir örneği veya vergi kimlik numarası elektronik sisteme kaydedilerek mevcut müşteri dosyasıyla anında ilişkilendirilecek.