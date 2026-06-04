Varlık barışı yürürlükte: 20 yıl vergi yok paranın kaynağını soran da yok!

Milyonlarca ücretli çalışan ve emekli yüksek yaşam maliyetleri altında ezilip iğneden ipliğe vergi öderken, iktidar yurt dışından servet getirenlere 20 yıl boyunca vergi muafiyeti ve denetim zırhı getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) dev şirketlerin vergileri 2047 yılına kadar sıfırlanırken, kamu borcu yükü altındaki halka ise sadece sınırlı bir taksitlendirme kolaylığı sunuldu.

Vergi mevzuatında ve bazı kritik kanunlarda köklü değişiklikler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Ekonomi yönetiminin hazırladığı paketin en çok tartışılan maddesi olan yeni varlık barışı düzenlemesi, yurt dışındaki servet sahiplerine benzersiz ayrıcalıklar tanıyor.

Yapılan yasal düzenlemeye göre, Türkiye’de yerleşmiş sayılan gerçek şahıslar, ülkeye yerleşmeden önceki son 3 takvim yılında Türkiye sınırları içinde ikametgah sahibi olmamak ve vergi mükellefiyeti bulunmamak kaydıyla, ülke sınırları dışından elde ettikleri tüm kazançlar için tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

HESAP SORULMAYACAK

Düzenleme, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'deki finans sistemine dahil edilmesi için tam bir denetimsizlik kalkanı oluşturuyor.

Gerçek kişilerin ya da kurumsal tüzel kişilerin, sınır ötesinde tuttukları nakit para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara beyan etmeleri yeterli olacak. Bu beyanın yapılması durumunda, söz konusu servet tutarlarına isabet eden hiçbir miktar için hiçbir suretle geriye dönük vergi incelemesi yürütülmeyecek ve herhangi bir vergi tarhiyatı (vergi hesaplanması ve cezası) uygulanmayacak.

BORÇLUYA 72 AY TAKSİT VE 1 MİLYON LİRALIK TEMİNAT KOLAYLIĞI

Yasada, ekonomik darboğaz içindeki piyasaları ve borç sarmalındaki kitleleri ilgilendiren amme alacaklarına yönelik maddeler de yer buldu. Kamuya olan borçların ertelenmesi ve yapılandırılması süreçlerinde (tecil işlemlerinde) en fazla 36 ay olarak uygulanan azami taksitlendirme süresi iki katına çıkarılarak 72 aya yükseltildi. Bununla birlikte, borçluların güvence göstermeden borçlarını erteleyebilmelerini sağlayan teminatsız tecil limiti de 1 milyon Türk Lirası (TL) seviyesine ulaştırıldı.

Ayrıca, özel ihtisas gerektiren nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen uzman personelin maaşlarının, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan bölümü için de gelir vergisi istisnası getirilmesi kararlaştırıldı.

DEV FİNANS KURUMLARINA 2047 YILINA KADAR VERGİ MUAFİYETİ

Paketle birlikte sıradan halkın vergi yükü hafiflemezken, dev finansal yapılara sağlanan imtiyazların süresi neredeyse çeyrek asır ileriye taşındı. İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde katılımcı belgesi alarak finansal operasyonlar yürüten dev kuruluşların kazançlarına sağlanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi uygulaması, 2047 yılına dek uzatıldı.

Söz konusu dev finansal kuruluşlara; kuruluş aşamaları ve operasyon izinleri kapsamında finansal faaliyet harçları yönünden daha önce 5 yıl süreyle tanınan harç muafiyeti de 4 kat artırılarak tam 20 yıla çıkarıldı.