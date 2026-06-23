IBAN kullanan milyonları ilgilendiriyor! Bu 5 aşamayı sakın atlamayın

Günlük hayatta para transferlerinin vazgeçilmezi olan IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kullanımı, dikkatsizlik durumunda büyük maddi kayıplara veya hukuki sorunlara yol açabiliyor. Özellikle dijital dolandırıcılık yöntemlerinin hızla arttığı bu dönemde, EFT, FAST veya havale yaparken hayati önem taşıyan 5 altın aşama öne çıkıyor. İşte uzmanların uyardığı, işlem yaparken asla atlamamanız gereken o adımlar:

1. İSİM VE UNVAN UYUMUNU MUTLAKA KONTROL EDİN

Para göndereceğiniz kişinin size ilettiği IBAN ile hesap sahibinin adının ve soyadının (veya şirket unvanının) birebir uyuştuğundan emin olun. Bankacılık sistemlerinde artık "kolay adres" veya IBAN girildiğinde isim maskeli olarak görünse de, transferi onaylamadan önce ekranda beliren harflerin alıcıyla eşleştiğini doğrulamak, paranızı yanlış bir hesaba kaptırmanızı engeller.

2. AÇIKLAMA KISMINI ASLA BOŞ BIRAKMAYIN

Birçok kişinin hızlıca geçiştirdiği "Açıklama" alanı, hukuki bir ihtilaf durumunda en güçlü delilinizdir. Kira ödemesi yapıyorsanız "2026 yılı Haziran ayı kira bedeli", bir ürün satın alıyorsanız "X marka ürün/hizmet bedeli" veya borç veriyorsanız "Borç ödemesi" şeklinde net ifadeler yazın. Açıklaması olmayan transferler, hukukta genellikle "mevcut bir borcun ödenmesi" olarak yorumlanabilir ve paranızı geri almanızı zorlaştırabilir.

3. "YANLIŞ HESAP" VE "KİRALIK IBAN" TUZAKLARINA DİKKAT EDİN

Son dönemde dolandırıcıların sıkça başvurduğu "hesabıma yanlışlıkla para geldi, lütfen şu IBAN'a geri gönderin" ya da "IBAN'ınızı komisyon karşılığı kullandırın" gibi taleplere kesinlikle itibar etmeyin. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen paraları doğrudan kendiniz başka hesaba aktarmak yerine, hemen bankanızla iletişime geçerek işlemin iptalini veya güvenli iadesini talep edin. Aksi takdirde, farkında olmadan bir suç zincirine (kara para aklama, yasa dışı bahis vb.) dahil olabilirsiniz.

4. FAST İŞLEMLERİNDE LİMİT VE SÜREÇ TAKİBİ YAPIN

7/24 anlık para transferi sağlayan FAST sistemi hayatı kolaylaştırsa da, işlem anında gerçekleştiği için hata payını neredeyse sıfıra indirmeniz gerekir. Gönder butonuna basmadan önce tutarı ve alıcı bilgilerini son bir kez gözden geçirin. FAST limitlerinin üzerindeki transferleriniz için EFT saatlerini ve işlem sürelerini hesaba katarak hareket edin.

5. SAHTE DEKONT VE SMS BİLDİRİMLERİNE KARŞI TETİKTE OLUN

Bir mal veya hizmet satışı karşılığında size gönderilen "Dekont" görsellerine hemen güvenerek işlemi tamamlamayın. Dijital ortamda kolayca sahtesi üretilebilen dekontlar yerine, paranızın kendi banka hesabınıza "net olarak geçip geçmediğini" mobil şubenizden bizzat kontrol edin. "Hesabınıza para geldi" şeklindeki sahte SMS veya e-posta bildirimlerine aldanarak hareket etmekten kaçının.