Nükleer enerjiye süper teşvik: 20 yıl vergi alınmayacak! Binek otomobillere ise vergi getirilecek

Türkiye'de emekliler ve dar gelirli milyonlar "kaynak yok" denilerek sefalet ücretlerine mahkum edilirken; Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gece yarısı önergeleriyle nükleer enerji santrali yatırımlarına 2045 yılına kadar vergi muafiyeti ve iade kıyağı getirildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa teklifi, gece yarısı verilen önergelerle bambaşka bir kimliğe büründü. Başta emekli aylıklarının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi ve istihdam destekleri gibi konularla başlayan görüşmeler, nükleer enerji devlerine sağlanan devasa vergi muafiyetleriyle sonuçlandı.

NÜKLEER YATIRIMLAR İÇİN VERGİSİZ DÖNEM

Komisyon'dan geçen düzenleme ile 31 Aralık 2045 tarihine kadar nükleer enerji santrali yatırımı yapacak şirketlere şu ayrıcalıklar tanındı:

KDV İadesi ve İstisnası: Nükleer santrallerin inşaat süreçlerinde yüklenilen ve indirimle telafi edilemeyen Katma Değer Vergisi (KDV), bir yıl içinde nakden iade edilecek. Ayrıca, makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası getirildi.

Damga Vergisi Muafiyeti: Nükleer enerji yatırımlarına ilişkin düzenlenen her türlü kağıt, damga vergisinden muaf tutulacak.

Örtülü Sermaye Avantajı: Şirketlerin borçlanmalarına ilişkin örtülü sermaye sınırı, yüzde 50'den yüzde 25'e indirilerek şirketlerin faiz giderlerini vergi matrahından daha kolay düşürmesinin yolu açıldı.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın aktardığına göre bu düzenlemelerin 2050 yılına kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabileceği belirtildi.

BAKANLIKTAN "GÜVENCE" AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Komisyon'da yaptığı açıklamalarda bu desteklerin Akkuyu özelinde olmadığını, gelecekte Türkiye'ye gelecek diğer nükleer yatırımcıları teşvik etmek amacıyla yapıldığını savundu. Demircan, 2050 yılına kadar hedeflenen 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye ulaşmak için yatırımcıya öngörülebilirlik sunmaları gerektiğini öne sürdü.

Muhalefet milletvekillerinin bu muafiyetlerin Akkuyu Nükleer Santrali'ni kapsayıp kapsamadığı yönündeki sorularına ise net bir maliyet tablosu sunulmadı.

BİNEK OTOMOBİLLERE "ÇEKİŞ SİSTEMİ" VERGİSİ

Torba teklife son anda eklenen bir diğer maddeyle ise binek otomobillerin vergilendirilmesinde "motor silindir hacmi" kriterinin yanına "çekiş sistemi" ibaresi eklendi. Bu düzenleme, araçların vergilendirilmesinde yeni ve daha geniş bir yetki alanı oluşturuyor.