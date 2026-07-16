Vergilerden ve cezalardan yakınan esnaf ölü bulundu

Diyarbakır'da "İdris Usta" olarak tanınan esnaf Turgay Altun yaşamını yitirdi. Altun'un cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulunurken, olay kentte üzüntü yarattı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYATINA SON VERMEDEN ÖNCE VİDEO ÇEKTİ

Turgay Altun, hayatına son vermeden önce kaydettiği videoda yaşadığı ekonomik sıkıntıları paylaştı. Özellikle vergi, cezalar ve artan mali yükümlülüklerden yakınan Altun'un sosyal medyada yayımlanan ifadeleri geniş yankı uyandırdı.

"EZİYETİ ÇEKEN BEN, KAZANAN ONLAR"

Altun, paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Maliyesi bir yandan, belediyesi bir yandan, esnaf kefareti bir yandan, Tarım İl bir yandan. Trafik polislerinin kuryelere yazdığı cezalar bir yandan... Bu dükkânın kaç tane ortağı var? Ver ver nereye kadar... Onlar benden daha çok kazanıyor. Eziyeti çeken ben, kazanan onlar."

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI AÇIKLANACAK

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor. Turgay Altun'un hayatını kaybetmesine ilişkin kesin neden, yapılacak resmi incelemelerin ardından netlik kazanacak.