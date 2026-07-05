Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Komşular kokudan rahatsız oldu: Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

Komşular kokudan rahatsız oldu: Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Yaşar Ateş, komşularının kötü koku ihbarı üzerine girilen evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Komşular kokudan rahatsız oldu: Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

Eskişehir'de yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yaşar Ateş, evinden yayılan kötü kokular üzerine yapılan ihbarın ardından evinde ölü bulundu.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 15 gündür haber alamadıkları komşuları Yaşar Ateş'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Komşular kokudan rahatsız oldu: Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Resim : 1

EVE GİRİLİNCE ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ateş'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ateş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eskişehir Ev
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro