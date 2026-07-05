Komşular kokudan rahatsız oldu: Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Yaşar Ateş, komşularının kötü koku ihbarı üzerine girilen evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yaşar Ateş, evinden yayılan kötü kokular üzerine yapılan ihbarın ardından evinde ölü bulundu.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 15 gündür haber alamadıkları komşuları Yaşar Ateş'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EVE GİRİLİNCE ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ateş'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ateş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)