New York borsası haftaya düşüşle başladı: ABD-İran gerilimi piyasaları yaktı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil faizlerindeki artış da piyasaların odağında yer aldı. ABD'de New York borsası, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Orta Doğu'da artan gerilimlerin küresel piyasalarda risk iştahını azaltmasıyla Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü düşüşle tamamladı.

NEW YORK BORSASINDA ÜÇ ENDEKS DE GERİLEDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 53.185,90 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 7.686,14 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 düşüşle 26.370,89 puana indi.

Piyasalardaki düşüşte, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından İran basını da bölgedeki hedeflere füze saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın saldırılarına karşılık vereceklerini belirterek, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik yaptırımların etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bessent, İran'ın yaptırımları ciddi şekilde dikkate aldığını savunarak ülke ekonomisinin durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,7 artarak 90,48 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3 yükselerek 85,97 dolardan işlem gördü.

Yatırımcıların petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri, uzun vadeli ABD tahvil faizlerine de yansıdı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,76'ya, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,25'e yükseldi.

KÜRESEL PETROL ŞİRKETLERİNİN KARI SAVAŞLA ARTTI

Dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin toplam ilk yarı karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 artarak 152,8 milyar dolara ulaştı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Piyasalarda Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası da yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi halinde para politikasında ilave adımlar gerekebileceğine işaret etmişti.

Warsh, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğunu belirtirken, fiyat istikrarı konusunda ise endişelerin bulunduğunu ifade etmişti.

Fed Başkanı, enflasyonun hedefe doğru yeterli hızda ilerlediğinden emin olunması gerektiğini vurgulayarak, aksi durumda merkez bankasının yapması gereken işler bulunduğunu söylemişti.

BU HAFTA İSTİHDAM VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak önemli istihdam verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını belirtiyor.

Söz konusu verilerin, iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin yeni bilgiler vermesinin yanı sıra Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına yönelik beklentileri de şekillendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte Warsh'un Jackson Hole'daki açıklamalarına ilişkin soruya, "Bence bizim faiz oranlarımız çok yüksek" yanıtını verdi.

Trump, ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini savunarak ekonomi iyi performans gösterdiğinde faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti. (AA)