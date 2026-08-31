Geniş tanımlı işsizlik 12,3 milyona çıktı: Kadın işsizliği yüzde 40

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarının ardından “İşsizliğin Görünümü Raporu”nu yayımladı.

Rapora göre, Temmuz 2026’da mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 olurken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30,6 olarak gerçekleşti. Böylece iki işsizlik göstergesi arasındaki fark 22,5 puana çıktı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 12,3 MİLYON

TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki nüfusta dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 24 bin artarak 2 milyon 860 bin oldu.

DİSK-AR’ın farklı işsizlik kategorilerini de kapsayan hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bine ulaştı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2024’te 10 milyon 903 bin iken, Temmuz 2025’te 12 milyon 328 bine yükseldi. Temmuz 2026’da ise 12 milyon 305 bin olarak hesaplandı.

Böylece geniş tanımlı işsiz sayısındaki artış, son iki yılda 1 milyon 402 bin oldu.

KADINLARDA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 40

Raporda işsizliğin kadınlar açısından daha ağır bir tablo ortaya koyduğu belirtildi.

DİSK-AR verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40 seviyesine ulaştı. Dar tanımlı işsizlik oranı ise Temmuz 2026’da yüzde 8,1 olarak hesaplandı.

Raporda ayrıca 4,5 milyon kişinin haftada 40 saatten az çalıştığı ve daha fazla çalışmak istediği belirtildi.

Çalışmak istediği halde iş bulamayanların sayısı 5 milyon olurken, 831 bin kişinin ise iş bulma umudunu kaybettiği kaydedildi.