Mehmet Şimşek'ten zam açıklaması: Memur, emekli ve asgari ücretli yıl sonunda ne alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur, emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamların belirlenme sürecine ve Orta Vadeli Program’da (OVP) ilan edilen enflasyon hedeflerine yönelik eleştirileri içeren soru önergesini yanıtladı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler ile yüksek enflasyon yüzünden emekli, memur ve asgari ücretli çalışanların yaşadığı büyük sıkıntılara dikkat çekerek bir soru önergesi sunmuştu.

Kocamaz önergesinde, önceki Orta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu enflasyonunun yüzde 16, 2027 yılı enflasyonunun ise yüzde 9 seviyesinde öngörüldüğünü hatırlattı.

ENFLASYONDA HEDEF YÜKSELTİLDİ HATIRLATMASI

Ancak 6 Eylül 2026 tarihinde ilan edilen yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e, 2027 yılı enflasyon tahmininin ise yüzde 21'e yükseltildiğine dikkat çekti.

İyi Partili Kocamaz, memurların, emeklilerin ve asgari ücretli kesimin geçim koşullarının dikkate alınarak yeni Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminleri doğrultusunda maaş ve aylıkların yeniden değerlendirilmesini, geçmiş dönemde ortaya çıkan kayıpların telafi edilmesini ve satın alma gücünün korunmasının sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu belirtti.

ŞİMŞEK'E KRİTİK SORULAR

Kocamaz önergesinde şu kritik soruları yöneltti:

Önceki Orta Vadeli Program'da 2026 yılı için yüzde 16 olarak öngörülen enflasyon tahmininin yeni Orta Vadeli Program'da yüzde 28,4'e yükseltilmesinin memur, emekli ve asgari ücretle çalışanların maaşları üzerindeki etkisine ilişkin Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

2027 yılı enflasyon tahmininin yüzde 9'dan yüzde 21'e yükseltilmesi karşısında, memur ve emeklilerin mevcut maaş artışlarının satın alma güçlerini koruyamayacağı gerçeği dikkate alınarak yeni bir ücret düzenlemesi yapılacak mıdır?

Enflasyon tahminlerindeki bu büyük sapma nedeniyle memur, emekli ve asgari ücretli kesimin uğradıkları reel gelir kaybın parasal tutarı ne kadardır ve bu kaybın telafi edilmesi amacıyla ek zam, refah payı veya enflasyon farkı niteliğinde ilave bir ödeme yapılması planlanmakta mıdır?

Enflasyon hedefleri tutmadığında oluşan kayıp neden yalnızca sabit gelirli vatandaşların üzerine yüklenmektedir ve hükümetin önceki enflasyon tahminleri ile öngörülen enflasyon arasındaki fark nedeniyle yaşanan gelir kaybının geriye dönük olarak telafi edilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır?

ŞİMŞEK'İN CEVABI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önergeye verdiği yanıtta mevcut yasal düzenlemeleri ve yapılan artış oranlarını hatırlatmakla yetindi.

Şimşek, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında 25 Haziran 2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 28’inci maddesi gereği toplu sözleşmeyle belirlenen oranda, SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55’inci maddesi gereği her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapıldığını belirtti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KOMİSYONU İŞARET ETTİ

Diğer taraftan, 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi uyarınca asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlendiğini ifade eden Şimşek, bu kapsamda 2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlandığını kaydetti.