Mehmet Şimşek '57 ay sonra' dedi derin nefes aldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonların beklediği resmi enflasyonu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylıkta yüzde 1,84, yıllıkta ise 29,73 olarak olarak açıkladı.

Böylece enflasyon yıllar sonra yüzde 30'un altına düşmüş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verisi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ŞİMŞEK: 57 AY SONRA...

Şimşek şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu. Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz.

Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor. Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."

Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu. Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor. Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 5, 2026

İLK KEZ YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Bu ay enflasyon verisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ekonomi yönetiminin uzun zamandır hedeflediği ve 2025 yılında resmi olarak duyurduğu yüzde 30'un altı hedefi sonunda gerçekleşti.

2026'DA TEK HANE HAYALİ...

2023 yılında ekonomi yönetimine geçen ve enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasını devreye alan Mehmet Şimşek'in bu kemer sıkma politikasına karşın enflasyonun yüksek seyri dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, enflasyonu 2024 sonunda yüzde 36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini söylemişti.

2025'TE YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞECEKTİ...

Ancak bu üç yıl içinde, tutmayan hedeflere rağmen sık sık yeni hedefler açıklandı. Mehmet Şimşek, Eylül 2024'te şu sözleri sarf etmişti:

"2025'in ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, temmuz gibi çok büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum. Kredibilite konuşarak kazanılmaz, sonuç üreterek elde edilir. Enflasyonla ilgili tereddütlere saygı duyuyorum ama biz inanıyoruz ve programımız sonuçları üretecek. Kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz."

Yıllardır yüksek enflasyon altında ezilen milyonlara, iyimser hedefler sunulsa da, TÜİK'e göre bile yıllık enflasyon 57 aydır yüzde 30'un üzerinde açıklanıyor.