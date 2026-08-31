Mehmet Şimşek Türkiye'nin cari açığını açıkladı! "Önemli vergi gelirinden vazgeçmemize rağmen.."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yıllıklandırılmış cari açığının 2026’nın ikinci çeyreğinde 38,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,3 olduğunu belirten Şimşek, eşel mobil uygulamasıyla önemli bir "vergi gelirinden vazgeçilmesine rağmen" bütçe performansının olumlu seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla verilerini değerlendirdi. Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2026’nın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,3 büyüdüğünü açıkladı. Şimşek, önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirten Şimşek, yıllıklandırılmış milli gelirin 1,7 trilyon doları aştığını bildirdi.

Şimşek, büyüme verilerine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi, jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı 2026 yılının ikinci çeyreğinde zorlu küresel koşullara rağmen çeyreklik yüzde 1,1, yıllık yüzde 2,3 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1,7 trilyon doları aştı.

Teknoloji yoğun sektörlerdeki olumlu görünümün desteğiyle sanayi katma değeri yıllık yüzde 2,4 artarken tarım sektörü yüzde 13,3 ile güçlü büyümesini sürdürdü. Özel tüketim yüzde 3,5, yatırımlar yüzde 0,6 büyürken net diş talep büyümeye pozitif katkı verdi. Böylece ikinci çeyrekte iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir büyüme gerçekleşti. Jeopolitik gelişmelerin ticaret ortaklarımız üzerindeki etkileri ve başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışla yıllıklandırılmış cari açık ikinci çeyrekte 38,9 milyar dolar olurken cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı."

"ÖNEMLİ BİR VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİLMESİNE RAĞMEN..."

Kayıt dışılıkla mücadele, vergi politikası ve harcama disiplinine de değinen Şimşek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kayıt dışılıkla mücadele, güçlenen vergide adalet ve harcama disiplini sayesinde önemli bir mali alan sağladık. Küresel fiyat şoklarının vatandaşlarımıza etkisini sınırlamak ve dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulamasıyla önemli bir vergi gelirinden vazgeçilmesine rağmen bütçe performansımız olumlu seyrini sürdürüyor."

TÜRKİYE'NİN TOPLAM BORÇ ORANINI AÇIKLADI

Şimşek, Türkiye’nin toplam borcunun milli gelire oranının gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının altında olduğunu belirtti:

"İkinci çeyrek itibarıyla brüt dış borç stokumuzun milli gelire oranı yüzde 31,6 seviyesinde yatay seyretti. Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması olan yüzde 229'un ve dünya ortalaması olan yüzde 306'nın oldukça altında bulunuyor."

Ekonominin şoklara karşı direncinin arttığını savunan Şimşek, 2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program’a ilişkin de bilgi verdi:

"Ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri, şoklara karşı direncimizi artırıyor. Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz. 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı ile fiyat istikrarını sağlamak, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla büyüme potansiyelimizi güçlendirmek ve kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritamızı ortaya koyacağız."