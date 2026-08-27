Asgari ücrete yüzde 50 zam formülü ortaya çıktı: Haberi Ankara'dan aldı

Türkiye'de milyonlarca ücretli çalışan açlık sınırının altında bir maaşla işini yaparken, görece iyi bir ücret alanlar bile yoksulluk sınırının sınırında kalıyor. Milyonlarca kişi hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlara düzeltme bekliyor.

Asgari ücret artış yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı.

Masadaki senaryoları değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışanın yaşadığı geçim krizine dikkat çekti.

MECLİS TATİLDE, TEK GÜNDEM GEÇİM DERDİ

TGRT Haber canlı yayınında mevcut ekonomik koşulları ve kulis bilgilerini paylaşan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Meclis tatilde ve bütün milletvekilleri sahada, AK Parti teşkilatı sahada. Bundan sonraki tek gündem artık vatandaşın kendisi, emeklinin kendisi. 28 bin lirayla değil bir ailenin, bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil."

ÖZEL SEKTÖRDE ARA ZAM TEPKİSİ

Geçmiş yıllardaki uygulamalara ve özel sektördeki dengesizliklere dikkat çeken Karakaş, çalışanların yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

"Önceki yıllarda, 2025 yılına baktığımız zaman emeklilere temmuzda ara zam yapıldı, memurlara, işçilere yapıldı; ama asgari ücret sabit kaldı. Asgari ücrete ara zam gelmediği zaman maalesef özel sektörün yüzde 70'inden fazlası beyaz yaka dahil hiç kimseye ara zam yapmıyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışanlar arasında olağanüstü bir tepki var."

KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM SENARYOLARI VE FORMÜLLER

Ankara kulislerinde konuşulan olası rakamları ve zam formüllerini paylaşan İsa Karakaş, seçim takvimine bağlı senaryoları şu şekilde açıkladı:

"Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu: Eğer ki seçim kasım ayında olursa (bütçeden anlayacağız, 2027 Kasım'da olursa) ocak ayında asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam görebiliriz. Bu yüzde 50'lik zam birdenbire tek seferde olabilir veya yüzde 30 artı yüzde 20 ya da artı yüzde 25 seçimin durumuna göre ara zam şeklinde de olabilir."

Birinci formülün ocak ayında tek seferde yüzde 50 civarında bir zam olduğunu belirten Karakaş, ikinci formülü ise şu sözlerle özetledi:

"Yani iki formül söz konusu: Birinci formül ocak ayında bir kerede yüzde 50 civarında bir zam. Bu yapılmazsa ne olur? Gerçekleşen enflasyon civarında yüzde 30'luk bir zam, ardından temmuzda bir ara zamla yine yüzde 50'nin üzerine çıkarılması gibi formüller konuşuluyor."

ARALIK AYINDA KRİTİK KOMİSYON TOPLANTISI

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanarak durumu kesinleştireceğini vurgulayan Karakaş, düşük bir rakamla başlanmasının mümkün olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Aralık ayında Komisyon toplanacak ve durum kesinleşecek. Düşük bir asgari ücretle girilmesi mümkün değil. Neden? Asgari ücret şimdi 28 bin, açlık sınırı 37 bini geçti. Ocak ayına geldiğimiz zaman açlık sınırının altında bir asgari ücretin olmasından kaçınacaklar. Bakın dikkatinizi çekiyorum; bekar bir işçi için demiyorum, yoksulluk sınırı demiyorum, açlık sınırı diyorum. Açlık sınırı ne demek? Sadece mutfak. Zam yapılması elzem. Çünkü şubat ayında cebine girecek. 2027 Şubat ayına kadar geldiğimiz zaman bugün 37 bin civarında olan açlık sınırına zaten yüzde 50'lik zam yapsanız bile yetişmiyor. Böyle bir durum var arkadaşlar."