Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonların beklediği ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK Ağustos 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 31,51 olarak açıkladı.

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyen Haziran 2026 enflasyonu TÜİK tarafından 0,99 olarak yılın en düşük aylık enflasyonu olarak açıklanmıştı.

Temmuz enflasyonu ise 1,78 yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

ŞİMŞEK SONUÇTAN MEMNUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise geçen iki aya göre yüksek gelen enflasyon verisi için şu değerlendirmede bulundu:

"Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."

Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti.



Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira… pic.twitter.com/JDPt0mgDvE — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 3, 2026

ŞİMŞEK'İN HEDEFİ VE TÜİK'İN VERİSİ AYLARDIR TUTMUYOR

2023 yılında ekonomi yönetimine geçen Mehmet Şimşek'in kemer sıkma politikasına karşın enflasyonun yüksek seyri dikkat çekiyor.

Yıllardır yüksek enflasyon altında ezilen milyonlara, iyimser hedefler sunulsa da, TÜİK'e göre bile yıllık enflasyon 57 aydır yüzde 30'un üzerinde açıklanıyor.

2025'TE YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞECEKTİ...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül 2024'te şu sözleri sarf etmişti:

"2025'in ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, temmuz gibi çok büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum. Kredibilite konuşarak kazanılmaz, sonuç üreterek elde edilir. Enflasyonla ilgili tereddütlere saygı duyuyorum ama biz inanıyoruz ve programımız sonuçları üretecek. Kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz."