Mavduat faizleri düştü, borç faizi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan verilere göre, 1-3 ay vadeli ortalama Türk Lirası mevduat faizi, 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yüzde 37,3 oranına geriledi. Böylece mevduat faizleri 2023 yılından bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Geçtiğimiz yıl 2025'te yüzde 47,7 seviyesine kadar yükselme gösteren 1-3 ay vadeli ortalama Türk Lirası mevduat faizi, ilerleyen süreçte düşüş eğilimine girdi. Faiz oranları son haftalarda yüzde 37,6 seviyesine gerilerken, 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3 oranına indi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİNDE YENİDEN YÜKSELİŞ

Bireysel kredi tarafında ise ihtiyaç kredisi faiz oranları dalgalı seyrini sürdürdü. 2025 yılında yüzde 57 seviyesine kadar tırmanan ihtiyaç kredisi faizi, son dönemde gerileyerek yüzde 48,3 seviyesine kadar inmişti.

Ancak 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ihtiyaç kredisi faizi yeniden yükseliş göstererek yüzde 49,8 seviyesine çıktı.

TİCARİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 40,8'E YÜKSELDİ

Ticari kredi faizleri de yıl içindeki dalgalı seyrini devam ettirdi. 2025 yılında yüzde 47,7 seviyesine kadar çıkan ticari kredi faizi, 2026 yılının ilk yarısında bir miktar gerilemenin ardından yeniden yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı.

Yakın dönemde yüzde 39,3 seviyesini gören ticari kredi faizi, 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti.