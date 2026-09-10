Son dakika | Beklenti altüst oldu: Merkez faiz kararında ters köşe yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir önceki faiz kararını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası 6'ıncı faiz kararını yüzde 37'de sabit tuttu.

PPK metninde şu ifadeler yer aldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

İNDİRİM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın 1 Mart sonrasında ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos tarihinde yeniden başlaması bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme sinyali olarak değerlendirilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı duyuru ile Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu. Alınan kararla birlikte, 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanması kararlaştırıldı.

TCMB'nin hayata geçirdiği bu hamle, likidite yönetiminde daha normal bir fonlama yapısına dönüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

3 PUANLIK FİİLİ DÜŞÜŞ

Mevcut durumda resmi politika faizi değişmezken, bankaların yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bulunan fiili fonlama maliyetinin bu adımla birlikte yüzde 37'ye gerilemesi bekleniyordu Bu durum piyasa aktörleri tarafından "fiili faiz indirimi" olarak değerlendirilmiş Merkez'in de buna paralel indirime gidebileceği değerlendirilmişti.

Öte yandan yakın zamanda yapılan anketlerde ise ekonomistler faizin sabit tutulacağını öngördü.

Anadolu Ajansı Finans’ın (AA Finans) beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 37 oranında sabit bırakılacağını öngördü.

Bloomberg HT anketine katılan 19 kurumun ortak beklentisi de faizde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde şekillendi.