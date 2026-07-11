Kredi kartlarına düzenleme istedi: Alışveriş yapan da satan da şikayetçi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her geçen gün artış gösteren kredi kartı kullanımının ve yüksek komisyon oranlarının küçük işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Palandöken, bankaların uyguladığı komisyon oranlarının satılan emtiayla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, esnafın sermayesinin ve emeğinin kredi kartı komisyonlarına feda edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

KDV FARKI VE KOMİSYON YÜKÜ ESNAFI EZİYOR

Özellikle sigara gibi alış ve satış fiyatları, dolayısıyla giriş ve çıkışları önceden belirlenmiş olan ürünlerde esnafın kar marjının çok düşük olduğunu belirten Palandöken, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ortaya çıkan komisyon bedelinin doğrudan esnafın cebinden çıktığını aktardı. Tüketicilerin haklı olarak kredi kartı alışverişlerinde ek bir komisyon farkı ödemek istemediğini dile getiren TESK Başkanı, bu durumun maliyeti tamamen satıcıya yüklediğini ifade etti.

Lokanta ve restoran gibi işletmelerdeki vergi dengesizliğine de dikkat çeken Palandöken, "Esnafa gelen yüzde 1’le çıkan yüzde 10 Katma Değer Vergisi (KDV) ile zaten bu verdikleri komisyon oranlarında esnaf sadece o ürünü satan veya imal edeni kazanıyorlar. Esnaf gene perişan. Bunun halledilmesi lazım" şeklinde konuştu.

PARAYI ERKEN ALMANIN BEDELİ KARIN ERİMESİ

Kredi kartı ile yapılan satışlarda bankaların uyguladığı ödeme takvimleri de işletmeler için ayrı bir sorun teşkil ediyor. Satış bedelinin ertesi gün, ikinci veya üçüncü gün tahsil edilmek istenmesi durumunda kesilen yüksek komisyonların, esnafın karını tamamen ortadan kaldırdığı ve hatta zarara yol açtığı belirtildi. Palandöken, esnafın kesintisiz ödeme alabilmesi için 10 gün, 15 gün veya bir ay beklemesi gerektiğini, ancak küçük işletmelerin nakit akışı nedeniyle böyle bir dayanma gücünün bulunmadığını vurguladı.

Yüzde 4 kar marjı ile satılan bir ürüne karşılık yüzde 4,5 seviyesinde faiz ve komisyon kesildiğini belirten Palandöken, bu tablonun sürdürülemez olduğunu kaydetti.

SORUNLAR SÜREKLİ BİLDİRİLİYOR AMA...

Konunun çözümü için sorunları sürekli olarak Maliye Bakanlığı'na bildirdiklerini aktaran Palandöken, ortada hiçbir sermaye veya emek olmamasına rağmen sadece aracılık hizmeti sunan bankaların, bir restoranın veya lokantanın kazancından daha fazla gelir elde ettiğini söyledi.

Tüketicilerin de hem piyasadaki nakit sıkıntısından hem de bu uygulamalardan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Palandöken, kayıtlı ekonominin devamını sağlamak için kredi kartı faiz ve komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, adil bir çözüm bulunamaması ve esnafın komisyonlar nedeniyle satış yapamaması halinde geriye sadece dükkan kapatma seçeneğinin kalacağını sözlerine ekledi.