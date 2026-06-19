Kredi kartı harcamaları rekor kırdı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini kamuoyuyla paylaştı. AA'nın aktardığına göre, tüketicilerin cüzdanındaki plastik kartların sayısı katlanırken, harcamaların neredeyse tamamı borçlanma mekanizması üzerinden döndü.

TOPLAM KART SAYISI 464 MİLYONU AŞTI

Açıklanan verilere göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelindeki kredi kartı sayısı 149 milyona ulaştı. Piyatadaki banka kartı sayısı 216,6 milyon, nakit para transferiyle çalışan ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 2 oranında artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Böylece ülkedeki toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 3 artışla 464,7 milyona yükseldi.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMELERDE REKOR SEVİYE

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar vasıtasıyla mayıs ayında gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 633,6 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu devasa harcama hacminin detayları, halkın ekonomik sıkışmışlığını gözler önüne serdi. Yapılan toplam ödemelerin 2 trilyon 212,9 milyar liralık ezici çoğunluğu doğrudan kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarıyla 412,8 milyar liralık harcama yapılırken, ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar sadece 7,9 milyar lirada kaldı.

Aynı dönemde ödeme tutarlarındaki değişim oranları da dikkat çekti. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 30, banka kartlarında yüzde 50 artış gösterirken, nakit bütçeyle yönetilen ön ödemeli kartlarda yüzde 59 oranında sert bir düşüş yaşandı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ VE TEMASSIZ KULLANIMINDA YÜKSELİŞ

Kartlar aracılığıyla yapılan toplam ödeme adedi yıllık bazda yüzde 7 artarak 1,9 milyara tırmandı. Bu işlemlerin 1 milyar 114,3 milyon adedini kredi kartları, 775,5 milyon adedini banka kartları, 34,5 milyon adedini ise ön ödemeli kartlar oluşturdu. Ödeme adetlerindeki büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartlarında yüzde 9, banka kartlarında yüzde 12 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetleri yüzde 55 düştü.

Diğer yandan, internet üzerinden kartla yapılan ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam hacim içindeki payı yüzde 28 oldu. Aynı dönemde internetten yapılan kartlı ödeme adedi ise yüzde 2 artarak 254,6 milyona yükseldi ve toplam içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Fiziki alışverişlerde ise pratiklik ön plana çıktı. Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 8 artışla 1 milyar 298,1 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 50 artarak 961,8 milyar liraya yükseldi. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak tamamlandı.