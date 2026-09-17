Katılımevim dahil 3 hisseye yasak geldi: SPK suç duyurusunda bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarındaki manipülatif işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında suç duyurusunda bulunarak borsalarda iki yıl işlem yasağı getirdi.

SPK, yayımladığı haftalık bültende Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığını tespit etti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI, İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Alınan kararlar doğrultusunda Pusula Portföy Yönetimi AŞ ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve çok sayıda fon yöneticisinin de aralarında bulunduğu isimlere iki yıl süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirildi ve ilgili şahıslar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimlerini genişleten Kurul, Destek Finans Faktoring paylarındaki işlemler nedeniyle de Tera Portföy fon yöneticisi İbrahim Bekci hakkında savcılığa suç duyurusu yapılmasına ve iki yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında adı geçen bazı isimlerin tüm sermaye piyasası lisansları iptal edildi.

İŞTE O İSİMLER

SPK’nın, pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107/1 maddesi kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimler şu şekilde sıralandı:

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) ilk grup, 12 kişi: Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz.

KTLEV ikinci grup, 27 kişi: Berkan Gülen, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Enes Furkan Çetinkaya, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Mustafa Bor, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serhat Güven, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG), sekiz kişi: Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya.

Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) hakkında yapılan inceleme sonucunda da İbrahim Bekci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İŞLEM YASAĞI VE LİSANS İPTALİ

Kurul, bu kişiler ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’ye KTLEV pay piyasasıyla sınırlı olmak kaydıyla borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı getirdi. İkinci gruptaki 12 kişi hakkında 1 Aralık 2023 tarihli kararla altı aylık geçici işlem yasağı bulunuyordu ve geçen süre yeni iki yıllık yasaktan düşülecek. Bu kişiler Salih Can Bülbül, İsmail Ege, Murat Keçeci, Celal Yarız, Samet Çetinel, Mustafa Bor, Lütfi Çetinel, Yunus Emre Yıldırım, Mehmet Erbey, Sezer Gümüş, Ramazan Erbey ve Ömer Bedir Çetinel olarak açıklandı.

İşlem yasağı boyunca tüm sermaye piyasası lisansları iptal edilen isimler ise Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan ve Sezai Bekgöz oldu.

Ayrıca GUNDG paylarındaki manipülatif fiiller nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında iki yıl borsalarda işlem yapma yasağı uygulandı ve lisansları geçersiz kılındı. DSTKF hisselerindeki işlemlerden dolayı İbrahim Bekci hakkında da iki yıl süreyle işlem yasağı getirildi ve sahip olduğu lisanslar iptal edildi.