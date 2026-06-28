İran'dan Hürmüz açıklaması: Petrol piyasaları yeniden risk altında

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddesini, bölgede dinmeyen çatışmalar ve imzalanan anlaşmaların sahadaki karşılığı oluşturdu.

Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında varılan mutabakat zaptının İsrail tarafınca da kabul edilmesine rağmen saldırıların durmadığına işaret etti.

LÜBNAN AÇIKLAMASI

İranlı Bakan konuya ilişkin, “Ne yazık ki Siyonist varlık, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki savaş halinin sona erdirilmesi için Washington yönetiminin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Arakçi, ABD'nin İsrail'i Lübnan'daki operasyonlarına son vermeye mecbur bırakması gerektiğini savundu. Arakçi, yapılan anlaşmanın en temel şartlarından birini hatırlatarak, “İsrail'in, Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi mutabakat zaptının ilk maddesiydi” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 30 GÜNLÜK İRAN KONTROLÜ

Küresel ticareti ve petrol sevkiyatını doğrudan etkileyen Hürmüz Boğazı'nın durumu da açıklamaların en kritik bölümünü oluşturdu.

Boğazın 30 günlük süre boyunca tamamen İran'ın idaresi ve denetiminde kalacağını ilan eden Arakçi, sürece yönelik net sınırlar çizdi.

Arakçi, “İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili son gelişmeleri Iraklı mevkidaşıma aktardım. Tüm engeller kaldırıldıktan sonra boğazın tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Bu sorumluluk tamamen İran’a aittir. Başka hiçbir taraf veya devlet bu konuda müdahalede bulunamaz. Herhangi bir müdahale veya tek taraflı eylem durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir” açıklamasında bulundu.

IRAK: İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA KARŞIYIZ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise aynı toplantıda söz alarak, komşusu İran'ı hedef alan askeri eylemleri kınadı.

Tahran yönetiminin savaş ve saldırganlığın merkezine çekilmesinin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Hüseyin, “Körfez’de savaşın ölçeğini genişletmeyi desteklemiyoruz ve İran’a yönelik saldırılara karşıyız. Geçmişte Tahran ile Washington arasında ara buluculuk rolü üstlendik. Sorunların yalnızca müzakerelerle çözülmesi gerek. İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik mutabakatın da uygulanması gerekiyor” dedi.

HÜRMÜZ'ÜN KAPANMA RİSKİ VE PETROL KRİZİ

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile petrol fiyatları aylarca rekor seviyelerde seyretmişti. Ateşkes ile birlikte boğazın açılması sonrası fiyatlar eski seviyelere yaklaşsa da halen yüksek. Üstelik boğazın kapanması başta olmak üzere bölgede gerilimin yükselme riski sürüyor.