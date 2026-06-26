Hürmüz'de sıcak dakikalar! Trump İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait olduğunu öne sürdüğü dört insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Şubat ayından beri İran ile sıcak savaş içerisindeydi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin geçişlerini engellemesiyle savaş tüm dünyanın ekonomisini etkileyecek noktaya geldi.

İki ülke arasında 17 Haziran'da Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katılırken hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören anlaşmayı resmen imzalandı. İran ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı da açtı.

Ancak ABD Başkanı Trump, 4 İHA ile Hürmüz'deki gemilerin hedef alındığı duyurdu. Trump'a göre İHA'lardan biri tankerin üst güvertesine isabet etti ancak gemi seyrine devam etti. Diğer üç İHA'nın ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü savundu.

Trump, yaşanan olayı ateşkesin ihlali olarak nitelendirerek, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadelerini kullandı. (AA)