İnan Kıraç gerçeği ortaya çıktı: Meğer çoktan değişmiş

İş insanı İnan Kıraç’ın vesayet dosyasında yasal süreçle ilgili resmi kararlar ve vasi değişikliği ayrıntıları netleşti. Dava süresince yaşananlar süreç mahkeme kayıtlarında ortaya çıktı.

MEĞER ÇOKTAN DEĞİŞMİŞ

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla İnan Kıraç’a vasi olarak atanan Av. Mert Öztekin ve Av. Atakan Yılmaz, 4 Eylül 2025 tarihinde mahkemeye bir dilekçe sunarak görevlerinden istifa etti.

Avukatlar istifa dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Görev süremiz boyunca kısıtlının hak ve menfaatlerini korumamız nedeniyle menfaatleri zedelenen taraflarca vasilerin azledilmesi ve vasi heyetinin değiştirilmesi için hukuka aykırı girişimlerde ve taleplerde bulunulmuş ise de farklı denetim mahkemeleri tarafından verilen çok sayıdaki kararda her defasında vasinin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olduğu ve vasi heyetinin azlini gerektirecek herhangi bir sebep olmadığı tespit edilmiştir."

Dilekçenin devamında, süreç boyunca karşılaştıkları asılsız ithamlar, basındaki itibar zedeleyici yayınlar ve çeşitli baskılar nedeniyle maddi ve manevi olarak yıprandıklarını belirten avukatlar, bu durumun görevi sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde devam ettirmeyi imkânsız hale getirdiğini ifade ederek görevlerinin sonlandırılmasını talep etti.

İNAN KIRAÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Eski vasiler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "İnan Kıraç'ın malvarlığını zarara uğratma" iddialarıyla yapılan şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen 24 Mart 2026 tarihli kararda şu tespitler yer aldı:

"Şikâyete konu edilen vasilik ücreti, vekâlet ilişkileri, dava takipleri ve banka işlemlerinin tamamının vesayet makamının izni, onayı ve denetimi altında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Vasilerin bu işlemleri tek başlarına ve bağımsız iradeleriyle yürütme yetkilerinin bulunmadığı, yapılan işlemlerin mahkeme kararlarına dayandığı ve hukuka aykırılık tespit edilmediği vurgulanmıştır. Kamuoyunda iddia edilen 320 milyon veya 128 milyon TL tutarındaki bir ödemenin herhangi bir avukata yapılmasının söz konusu olmadığı açıkça ifade edilmiştir."

Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğini belirterek Av. Mert Öztekin ve Av. Atakan Yılmaz hakkında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verdi ve bu karar resmen kesinleşti.

Aynı savcılık kararında, vesayet dosyasındaki kararları veren mahkeme hâkimi hakkında uygulanan tedbiren görevden uzaklaştırma kararının da Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesinin 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla kaldırıldığı ve hâkimin görevine iade edildiği bilgisi yer aldı.

YENİ HEYET ATANDI

Eski vasilerin istifasının ardından, İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 11 Eylül 2025 tarihinde bir ek karar bizzat nöbetçi hâkim tarafından verildi. Bu ek kararla, İnan Kıraç’ın kısıtlılık halinin devamına hükmedilerek yeni bir vasi heyeti tayin edildi.

Mahkemenin ilgili ek kararında şu resmi bilgiler yer aldı:

Eski vasiler Av. Atakan Yılmaz ve Av. Mert Öztekin'in görevleri sonlandırılmıştır.

Kısıtlıya, İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu Listesinde yer alan ve konkordato komiserliği yapan, alanında uzman Av. Erhan Egemen, Mali Müşavir Yasin Doğan ve Dr. Dursun Saat vasi olarak atanmıştır.

Kısıtlının hak ve menfaatlerinin sürüncemede kalmaması amacıyla, bu kararın kesinleşmesi beklenmeksizin yeni vasilerin derhal göreve başlamalarına karar verilmiştir.

Resmi belgelere göre, kamuoyunda halen eski vasilerin isimleri güncel bilinse de, vasi heyetinin Eylül 2025 tarihi itibarıyla yasal olarak değiştiği ve yeni heyetin görevine devam ettiği resmiyet kazandı.