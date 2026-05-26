İpek Kıraç Amerika'da cübbe giydi

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Başkanı İpek Kıraç, Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijli eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. Kamu sağlığı alanında uzmanlığını alan Kıraç, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

İPEK KIRAÇ AMERİKA'DA CÜBBE GİYDİ

İpek Kıraç, akademik kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Bir yandan annesi Suna Kıraç'tan devraldığı TEGV Başkanlığı görevini sürdüren Kıraç, Amerika'daki köklü Brown Üniversitesi'nde kamu sağlığı alanında yürüttüğü yüksek lisans programından mezun oldu.

Kıraç, mezuniyet töreninin ardından cübbeli fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Uzun ve emek isteyen bir öğrenme yolculuğunu tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kıraç, tez çalışmasının içeriğine dair de bilgi verdi.

Kıraç, yüksek lisans tezi kapsamında kırsal bölgelerdeki ergenlere yönelik hazırlanan bir müdahale programında; öz-yeterlilik, güçlenme ve ruh sağlığı ölçümleri üzerine yoğunlaştığını ifade etti.

CEMİYET HAYATINDAN TEBRİK YAĞDI

Paylaşımında bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sunan İpek Kıraç, mesajını "Yeni başlangıçlara" notuyla bitirdi.

Kıraç'ın akademik başarısı kısa sürede iş ve cemiyet hayatında geniş yankı bulurken, çok sayıda isimden tebrik mesajı yağdı.