Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi İpek Kıraç Amerika'da cübbe giydi

İpek Kıraç Amerika'da cübbe giydi

Türkiye'nin en zengin kadınları listesindeki İpek Kıraç, Amerika'daki köklü üniversitelerden Brown Üniversitesi kamu sağlığı yüksek lisans bölümünden mezun olarak cübbe giydi. Başarısını sosyal medyadan paylaşan Kıraç, yanında olanlara teşekkür etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Başkanı İpek Kıraç, Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijli eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. Kamu sağlığı alanında uzmanlığını alan Kıraç, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

İPEK KIRAÇ AMERİKA'DA CÜBBE GİYDİ

İpek Kıraç, akademik kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Bir yandan annesi Suna Kıraç'tan devraldığı TEGV Başkanlığı görevini sürdüren Kıraç, Amerika'daki köklü Brown Üniversitesi'nde kamu sağlığı alanında yürüttüğü yüksek lisans programından mezun oldu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İpek Kıraç Amerika'da cübbe giydi - Resim : 2

Kıraç, mezuniyet töreninin ardından cübbeli fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

İpek Kıraç başkanlık koltuğuna oturduİpek Kıraç başkanlık koltuğuna oturdu

Uzun ve emek isteyen bir öğrenme yolculuğunu tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kıraç, tez çalışmasının içeriğine dair de bilgi verdi.

İpek Kıraç Amerika'da cübbe giydi - Resim : 4

Kıraç, yüksek lisans tezi kapsamında kırsal bölgelerdeki ergenlere yönelik hazırlanan bir müdahale programında; öz-yeterlilik, güçlenme ve ruh sağlığı ölçümleri üzerine yoğunlaştığını ifade etti.

Kerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattıKerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattı

CEMİYET HAYATINDAN TEBRİK YAĞDI

Paylaşımında bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sunan İpek Kıraç, mesajını "Yeni başlangıçlara" notuyla bitirdi.

İpek Kıraç Amerika'da cübbe giydi - Resim : 6

Kıraç'ın akademik başarısı kısa sürede iş ve cemiyet hayatında geniş yankı bulurken, çok sayıda isimden tebrik mesajı yağdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İpek Kıraç Koç Holding Diploma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro