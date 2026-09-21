Hedef Porföy'den 'paranız bizde' açıklaması!

Aralarında 7 portföy yönetim şirketinin ve 131 fonun bulunduğu milyarlık kriz derinleşirken, tasfiye sürecine giren Hedef Portföy’den yeni bir açıklama geldi. Şirket, tasfiye kapsamına alınan 31 milyar lira büyüklüğündeki 13 yatırım fonunda herhangi bir likidite ya da temerrüt sorunu olmadığını savundu.

Satış emirlerinin Takasbank engeli yüzünden iptal edildiğini öne süren Hedef Portföy, varlıkların eksiksiz korunduğunu, tüm finansal yükümlülükleri karşılayacak güçte olduklarını ve sürecin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde emirlerin durdurulduğu ana kadar iletilen bütün satış işlemlerinin Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılandığı, ancak Takasbank’ın işlemlere izin vermemesi nedeniyle Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) tarafından söz konusu emirlerin iptal edildiği ifade edildi.

Hedef Portföy, tasfiye sürecinde bulunan veya bulunmayan TEFAS fonlarında yatırımcıları mağdur edebilecek bir likidite sıkıntısı ya da ödenemeyecek nitelikte bir varlık olmadığını öne sürdü.

13 FONUN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 31 MİLYAR TL

Yapılan bilgilendirmeye göre, tasfiye kararı verilen fonlara kararın alındığı andan itibaren emir iletimi yapılamıyor. Bu fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem gerçekleştirilemezken, TEFAS’a açık diğer fonların da hâlen emir iletimine kapalı olduğu belirtildi. Tasfiye kararı verilen fonların varlıklarının saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz şekilde bulunduğu ve sürecin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceği yinelendi.

Hedef Portföy, TEFAS’ta tasfiye kapsamına giren 13 yatırım fonunun toplam büyüklüğünün 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Bu tutarın yaklaşık 29,8 milyar lirasının likit fonlardan oluştuğu kaydedildi.

“FONLARIMIZDA LİKİDİTE SORUNU YA DA TEMERRÜT BULUNMAMAKTADIR”

Şirket açıklamasında, tasfiye kapsamındaki fonların durumunun kamuoyunda diğer kurumların tasfiye kapsamındaki fonlarıyla aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Yaşanan süreçte yatırımcıların karşılaştığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirten Hedef Portföy, sürecin ilgili resmi kurumlarla koordinasyon ve iletişim içinde takip edildiğini kaydetti. Açıklamada, “Fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır” denildi.

Şirket ayrıca fonlara ilişkin dağılım raporları, hisse portföyleri ve güncel gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Hedef Portföy’ün internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini duyurdu.

“TÜM FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ KARŞILAYABİLECEK DURUMDAYIZ”

Hedef Portföy, şirketin piyasa tecrübesi, sermaye yapısı ve finansal kaynaklarının bütün yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu bildirdi. Sürecin yatırımcıların haklarına halel gelmeden en kısa sürede ve verimli şekilde tamamlanması amacıyla ilgili resmi kurumlarla tam uyum ve iletişim içerisinde çalışıldığını belirten şirket, bütün finansal yükümlülüklerini kesintisiz şekilde karşılama kararlılığını sürdürdüğünü açıkladı. Süreçteki gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği ifade edildi.