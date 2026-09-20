Fon soruşturmasında yeni gelişme: Hesap hareketleri 'ivedi' olarak istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü "fon soruşturması"nda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerinin finansal hareketleri mercek altına alındı.

Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto varlık ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.

MASAK'TAN HESAP HAREKETLERİ İSTENDİ

Talep kapsamında yöneticilerin banka hesapları başta olmak üzere tüm finansal hareketlerinin incelenmesi, yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin belirlenmesi istendi.

MASAK'ın yapacağı incelemenin ardından elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi talep edildi.

Soruşturmanın bu aşamasında özellikle şirket yöneticilerinin yurt dışındaki para ve kripto varlık hareketlerinin yanı sıra hesaplar arasındaki para trafiğinin de inceleneceği belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula, Tera ve Hedef gruplarıyla bağlantılı çok sayıda isim hakkında adli işlem yapılmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. SPK da Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring paylarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bazı isimlere iki yıl süreyle işlem yasağı getirmişti.

NE OLMUŞTU?

9 Eylül'de Pusula Finans Holding ile Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Portföy ve Pusula Yatırım Menkul Değerler'in de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin Tera Grubu'na devri için görüşmelere başlandığı açıklandı.

Taraflar daha sonra temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya vardı. Ancak satış bedeli ve kesin pay oranları kamuoyuna açıklanmadı. İşlemin tamamlanması SPK, BDDK ve diğer ilgili kurumların izinlerine bağlandı.

14 Eylül'de ise Tera Grubu ile Pusula arasındaki devir sürecinde yönetim değişikliği yaşandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

YURT DIŞI YASAĞI VE YARIZ GELİŞMESİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a geçtiği iddia edildi. Pusula Holding ve Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan ile Destek Yatırım'ın sahibi Altunç Kumova hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Yarız daha sonra adli makamlara başvurdu ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında dört şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandığı, 246 hesaba da erişim engeli getirildiği açıklandı.

SPK'DAN FONLARA TASFiYE KARARI

Soruşturmanın en önemli adımlarından biri de SPK'nın kararı oldu. Kurul; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım satımını durdurdu ve tasfiye sürecini başlattı.

Toplam 131 fon tasfiye kapsamına alınırken süreç yaklaşık 550 bin yatırımcıyı ilgilendirdi. Tera Portföy fonlarının tasfiyesini İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonlarının tasfiyesini ise Ziraat Bankası yürütmeye başladı.

SPK'DAN SUÇ DUYURUSU

SPK ayrıca Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki işlemlerle ilgili piyasa dolandırıcılığı tespiti yaptığını açıkladı.

Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve çok sayıda fon yöneticisinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve iki yıl süreyle borsalarda işlem yasağı getirildi.

YENİ GÖZALTILAR

Soruşturma dün yeni bir dalgayla genişledi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Böylece daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanan bazı isimler de soruşturma kapsamında gözaltına alınmış oldu.

YATIRIMCILARIN PARASI NE OLACAK?

SPK'nın tasfiye kararı sonrasında yaklaşık 550 bin yatırımcının bulunduğu fonlardaki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında dağıtılması planlandı. Belirlenen tarihlerde gerçekleşmeyen iade emirlerine öncelik verileceği, fon varlıkları satıldıkça diğer yatırımcılara da payları oranında ödeme yapılacağı açıklandı.

Soruşturmanın son aşamasında ise savcılık, dosyanın finansal boyutunu genişletecek yeni bir adım attı. Pusula, Tera, Hedef ve Bulls gruplarının yöneticilerinin 2024'ten bugüne tüm hesap hareketleri ile yurt dışı para ve kripto transferlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi. İnceleme sonucunda hazırlanacak bilgi ve belgelerin Başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.