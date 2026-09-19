Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni dalga: Tera ve Pusula Holding'ten 5 kritik isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

'ALKİN'LER GÖZALTINDA

Türkiye’nin 2021-2024 döneminde OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi olan Prof. Dr. Kerem Alkin. Daha önce Türkiye Varlık Fonu ve Halkbank yönetimlerinde bulunan Alkin, Tera Yatırım Menkul Değerler ile Tera Finansal Yatırımlar Holding’in yönetimlerinde yer alıyor.

ERDOĞAN'IN 'İSTİŞARE MASASI'NDA OLAN İSİM

Bir diğer dikkat çeken isim ise Tera Yatırım Holding'in yönetiminde yer alan ve gözaltına alınan Emre Alkin. Alkin de İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. unvanına sahip. Emre Alkin KAP kayıtlarına göre, bu göreve 26 Haziran 2026’da seçildi.

Ekonomim gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Emre Alkin, ayrıca daha önce Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi’nde de görev aldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce dört şüpheli tutuklandı. Aralarında Serdar Turhan ve Alper Öztürk’ün de bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ve bazı kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı getirdiği de belirtilmişti.

Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini ilk olarak 12 Eylül’de duyurulmuştu. Aynı dönemde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Yarız daha sonra adli makamlara başvurdu ve tutuklandı

Soruşturma sürerken SPK de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 fon hakkında tasfiye kararı aldı. Bu şirketlerin TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları da işlemlere kapatıldı.

Öte yandan, Pusula Finans Holding eski yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan ve Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verilmişti.