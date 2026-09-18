Reis'in Samsun'dan nasıl kaçtığını açıkladı

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Tecrübeli başkan, ayrılık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gönlünün orada olduğunu gördüm. Ben de önünü açtım. Bir babalık yaptım ve gitmek istiyorsan git dedim. Sonuçta hiçbir çalışanı bulunduğu yerde zorla tutamazsınız" görüşünü paylaştı.