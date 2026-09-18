Reis'in Samsun'dan nasıl kaçtığını açıkladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Reis'in Samsun'dan nasıl ayrıldığını anlatırken flaş bir itirafta bulundu.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN THOMAS REIS VE FATİH YILDIZ İTİRAFI: BABALIK YAPTIM, GİT DEDİM
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olan Thomas Reis ve bordo-mavililere katılan atletik performans antrenörü Fatih Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, ayrılık sürecinde başlangıçta izin vermediklerini ancak daha sonra Fatih Yıldız'ın önünü açtıklarını söyledi.
"THOMAS REIS'İN BAŞARISINDA KULÜP DESTEĞİ VARDI"
Yüksel Yıldırım, Alman teknik adam Thomas Reis'in başarılı bir teknik direktör olduğunu vurgularken, Samsunspor'da elde edilen başarılarda kulüp organizasyonunun da önemli rol oynadığını belirtti.
Reis'in göreve geldiğinde yanında iki yardımcı antrenörle çalıştığını ifade eden Yıldırım, teknik ekibin Samsunspor bünyesindeki profesyoneller tarafından desteklendiğini söyledi.
Başkan Yıldırım, özellikle atletik performans antrenörü Fatih Yıldız'ın teknik ekibin önemli parçalarından biri olduğunu dile getirdi.
TRABZONSPOR SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
Yıldırım'ın açıklamalarına göre Thomas Reis, Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldiği dönemde Fatih Yıldız ile doğrudan iletişime geçti. Tecrübeli çalıştırıcının, birlikte yeniden çalışmak istediğini ilettiği belirtildi.
Daha sonra Trabzonspor yönetiminin de Fatih Yıldız'la temas kurduğu ifade edilirken, genç antrenörün sürecin kulüpler arasında görüşülmesini istediği öğrenildi.
İLK ETAPTA AYRILIĞA ONAY ÇIKMADI
Samsunspor yönetiminin başlangıçta Fatih Yıldız'ın ayrılığına sıcak bakmadığını açıklayan Yıldırım, ilerleyen süreçte oyuncu performans ekibindeki yapılanmanın ve Yıldız'ın kariyer hedeflerinin bu kararda belirleyici olduğunu söyledi.
Başkan Yıldırım, Fatih Yıldız'ın Thomas Reis ile yeniden çalışma konusunda oldukça istekli olduğunu, ayrıca mevcut görev dağılımı içinde kendisini tam anlamıyla verimli hissedemediğini aktardı.
"GÖNLÜ KIRIKTI, ÖNÜNÜ AÇTIM"
Fatih Yıldız'ın Trabzonspor'a gitme konusundaki kararlılığını gördüğünü belirten Yüksel Yıldırım, son kararı insani duygularla aldığını ifade etti.
Tecrübeli başkan, ayrılık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gönlünün orada olduğunu gördüm. Ben de önünü açtım. Bir babalık yaptım ve gitmek istiyorsan git dedim. Sonuçta hiçbir çalışanı bulunduğu yerde zorla tutamazsınız" görüşünü paylaştı.