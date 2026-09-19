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Halk TV Ekonomi Son Dakika | Pusula Finans Holding eski başkanı ve Tera eski genel müdürü hakkında gözaltı kararı

Son Dakika | Pusula Finans Holding eski başkanı ve Tera eski genel müdürü hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Pusula Finans Holding eski yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan ve Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son Dakika | Pusula Finans Holding eski başkanı ve Tera eski genel müdürü hakkında gözaltı kararı
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Son dakika... Pusula Finans Holding eski yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan ve Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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