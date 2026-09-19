Son Dakika | Pusula Finans Holding eski başkanı ve Tera eski genel müdürü hakkında gözaltı kararı
Son dakika... Pusula Finans Holding eski yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan ve Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika... Pusula Finans Holding eski yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan ve Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi