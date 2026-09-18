Tera ve Hedef Holding'te İki yönetici birden istifa etti!

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

TERA FİNANSAL YATIRIMLAR’DA YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Erkan Kilimci, bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

HEDEF HOLDİNG’DE İSTİFA KARARI AÇIKLANDI

Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp’in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Şirket, Gökalp’in istifasının Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır." (AA)