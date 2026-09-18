Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Tera ve Hedef Holding'te İki yönetici birden istifa etti!

Tera ve Hedef Holding'te İki yönetici birden istifa etti!

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp 'ın görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tera ve Hedef Holding'te İki yönetici birden istifa etti!
Son Güncelleme:

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

TERA FİNANSAL YATIRIMLAR’DA YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Erkan Kilimci, bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

HEDEF HOLDİNG’DE İSTİFA KARARI AÇIKLANDI

Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp’in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Son dakika | Tera'nın patronu görevden ayrıldıSon dakika | Tera'nın patronu görevden ayrıldı

Şirket, Gökalp’in istifasının Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstifa Borsa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro