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Halk TV Ekonomi Gümüş rekor kırdı! Haftalar sonra bir ilk yaşanıyor

Gümüş rekor kırdı! Haftalar sonra bir ilk yaşanıyor

Gümüş fiyatlarının yüzde 1,85 değer kazanarak ons başına 70,54 dolara tırmanması ve iki aydan uzun sürenin zirvesine çıktı. Gümüş yatırımcısı için bu gelişme nefes aldırdı.

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Gümüş rekor kırdı! Haftalar sonra bir ilk yaşanıyor

Cuma günü yüzde 1,85 oranında yükseliş kaydeden gümüş, ons başına 70,54 dolara ulaşarak iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

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Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçlarını yakından takip ederken, bu kapsamda Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda faiz oranlarının geleceğine dair vereceği mesajlar piyasaların odağında yer alıyor.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ DALGASI

Gümüş rekor kırdı! Haftalar sonra bir ilk yaşanıyor - Resim : 2

Altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların ABD'nin borç görünümü ve doların seyrine ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği bir dönemde tırmanış kaydetti. Gümüşün 70 dolar eşiğini geride bırakarak son iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerine ulaşması dikkat çek mientras, piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimali yüzde 70'in üzerinde seyrediyor.

Bu beklenti, Jackson Hole zirvesinde verilecek mesajların önemini artırırken, Warsh'ın konuşmasında faiz politikasının geleceğine ilişkin vereceği sinyallerin değerli metaller başta olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

ABD'NİN BORÇ ADIMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasaların yakın takibe aldığı bir diğer başlık ise ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları oldu. Söz konusu adımlar, ABD'nin borç görünümüne dair endişelerin yanı sıra doların değerine yönelik kaygıların da gündemde kalmasına yol açıyor.

Öte yandan, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD enflasyon verileri, yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımı yapılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu çerçevede piyasalarda Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimali yaklaşık yüzde 65 seviyesinde fiyatlanıyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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