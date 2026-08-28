Altın fiyatları sert düştü! Kaderini kritik konuşma belirleyecek

Küresel finans piyasalarının gözünü çevirdiği Jackson Hole sempozyumunda Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı kritik konuşma öncesinde değerli metallerde sert bir geri çekilme yaşandı. Yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesi ve temkinli bir duruş sergilemesi, piyasalar üzerinde belirgin bir baskı yarattı.

ONS ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahviller için açıkladığı destek tedbirlerinin ardından bu hafta başında üç ayın en yüksek seviyesini test eden spot altın, Türkiye saati ile (TSİ) 07.00 itibarıyla yüzde 0,5 oranında kayıp yaşayarak ons başına 4.576,30 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlem kontratları ise yüzde 0,8 oranındaki düşüşle 4.629,00 dolar seviyesine indi.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 126 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 93 lira, en yüksek de 7 bin 143 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 102 liradan alıcı buluyor.

ANALİSTLERDEN "ŞAHİN" UYARISI VE ALIM FIRSATI DEĞERLENDİRMESİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Warsh'ın piyasa beklentilerinin üzerinde şahin bir duruş sergileme ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

Simpson, bu tablonun kısa vadede altının döngüsel zirvelerinden uzaklaşmasını tetikleyebileceğini belirterek, olası düşüşlerin rallinin ilk aşamasını kaçıran ve 5.000 dolar sınırını yeniden hedeflemek isteyen yatırımcılarca bir alım fırsatı olarak okunabileceğini ifade etti.

ENFLASYON BASKISI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Jackson Hole zirvesinde bir araya gelen merkez bankası yetkilileri, Perşembe günü ABD'deki enflasyon seyrine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Bu açıklamalar, Fed'in temel enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 oranında gerçekleştiğini ortaya koyan verilerin hemen ardından geldi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Eylül ayında Fed'in bir faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 33,9 olarak fiyatlarken, yıl sonuna, yani Aralık ayına kadar faiz artırılma ihtimalini yüzde 74 seviyesinde değerlendiriyor. Altın normal koşullarda enflasyona karşı güçlü bir koruma kalkanı oluştururken, faizlerin yüksek seyrettiği ortamlarda getiri sunmadığı için cazibesini yitirme eğilimi gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SATIŞ DALGASI

Sektördeki genel tabloya değinen OCBC Değerli Metaller Stratejisti Christopher Wong, borsa yatırım fonları (ETF) ile vadeli işlemlerdeki katılımın arttığını, ABD'nin mali güvenilirliğine dair endişelerin ve resmi kurum alımlarının altını desteklemeyi sürdürdüğünü, ancak konsolidasyon riskinin hâlâ masada olduğunu kaydetti.

Diğer kıymetli metallerde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 1 oranında düşüşle 68,54 dolara gerilerken, Wong gümüşte yükseliş trendinin sürebilmesi için tahvil getirilerinde zayıflama görülmesi ve 70,60 ile 72,00 dolar direnç bölgesinin yukarı yönlü aşılması gerektiğinin altını çizdi.

Platin yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.834,83 dolara gerileyerek haftalık bazda kayba yönelirken, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.339,84 dolardan işlem gördü.