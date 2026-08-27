Altın fiyatları rezervlere yaradı: Merkez'in kasası doldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21 Ağustos 2026 haftasına ilişkin yayımlanan haftalık para ve banka istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde artış kaydedildi.

ALTIN REZERVLERİ DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞÜ KAPATTI

Paylaşılan verilere göre, brüt döviz rezervleri 14 Ağustos tarihli 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinden 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi. Ancak altın rezervlerindeki ciddi artış, brüt dövizdeki bu düşüşü telafi etti.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 5 milyar 886 milyon dolar artış göstererek 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmeler sonucunda Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftanın 183 milyar 500 milyon doları seviyesinden 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ REZERV SEYRİ

TCMB'nin toplam rezervleri Ocak 2024'ten bu yana dalgalı bir seyir izledi. 26 Ocak 2024 tarihinde 137 milyar 161 milyon dolar olan toplam rezervler, 30 Ocak 2026 tarihinde 218 milyar 158 milyon dolara kadar çıktıktan sonra düşüş eğilimine girmişti.

27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar 339 milyon dolara gerileyen rezervler, 31 Temmuz 2026'da 164 milyar 448 milyon dolara ulaştı. Ardından 7 Ağustos 2026'da 178 milyar 366 milyon dolara, 14 Ağustos 2026'da ise 183 milyar 500 milyon dolara çıkan toplam rezervler, son verilerle birlikte 21 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 188 milyar 449 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.