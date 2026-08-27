Böyle tahmin duyulmadı! Gerçekleşirse 1 gram altını olan bile bayram edecek

Altın fiyatları rekor seviyelerden gelen düzeltmelere rağmen güçlü görünümünü korurken, uluslararası varlık yönetim şirketlerinden State Street Investment Management bünyesinden çok daha uzun vadeli ve çarpıcı bir öngörü paylaşıldı.

YIL SONUNDA 5 BİN DOLAR GÜNDEMDE

Altında yıl sonuna doğru 5 bin dolar eşiğinin yeniden gündeme gelebileceğini belirten şirketin Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, asıl büyük hareketin bunun çok ötesinde olabileceğini savunuyor.

Ağustos ayında yaklaşık yüzde 15 değer kazanan altın, 4 bin dolar civarından aldığı destekle yeniden 4 bin 600 ile 4 bin 700 dolar bandına tırmandı. Doshi, bu hareketin sarı metaldeki uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ettiğini vurguluyor. Doshi, 5 bin ila 5 bin 250 dolar bandını makul bir hedef olarak değerlendirirken, Fed'in daha güvercin bir politikaya yönelmesi ya da yeni bir makroekonomik şok yaşanması halinde 5 bin dolar seviyesinin yılın son çeyreğinde görülebileceğini ifade ediyor.

Ons altında 5 bin dolar gram altında yaklaşık 9 bin lira seviyesinin görülmesi anlamına geliyor.

40 TRİLYON DOLARLIK BORÇ RİSKİ

Doshi'nin uzun vadeli beklentisinin merkezinde sürekli büyüyen küresel kamu borçları yer alıyor. ABD'nin federal borcunun 40 trilyon doları aşması ve benzer mali açmazların İngiltere, Avrupa ile Japonya'da da gözlenmesi, altının küresel ölçekte güvenli liman olarak taşıdığı önemi katlıyor.

Uzmana göre yüksek tahvil faizlerinin altın için her koşulda olumsuz olduğu yönündeki geleneksel yaklaşım da değişiyor. Doshi, yüksek borç ve enflasyon endişeleri nedeniyle tahvil faizlerinin yükselmesinin, normalde altın üzerinde baskı yaratması beklenen yüksek maliyetlere rağmen güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor.

10 BİN DOLAR İÇİN DEVASA PARA AKIŞINA GEREK YOK

Altının 10 bin dolara ulaşması için yatırımcıların portföylerini radikal biçimde değiştirmelerine gerek olmadığını savunan Doshi, altın fonlarının halen küresel ETF ve yatırım fonu varlıklarının yüzde 1'inden daha azını oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Doshi, altının portföylerdeki payının zaman içinde yüzde 3 seviyesine yükselmesinin yaratacağı yatırım talebinin bile ons fiyatını 10 bin dolara taşıyabilecek büyüklükte olabileceğini düşünüyor.

Bu kapsamda stratejist, 10 bin dolarlık altın hedefi için yaklaşımını, "Mesele bu seviyenin görülüp görülmeyeceği değil, ne zaman görüleceği" sözleriyle özetliyor.