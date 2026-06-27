Evini satıp altın almıştı: Çok büyük zararda, üstelik bir de her ay kira ödüyor

Gram altının 6 bin 130 liraya gerilemesiyle, mart ayında evini satıp altın aldığını söyleyen vatandaşın zarar ve masraf kalemleri yeniden hesaplandı. 1 kilogram altındaki değer kaybı yaklaşık 293 bin liraya çıktı. Kira ve tapu masrafları ile toplam masraf 1 milyonu aştı.

ABD-İran savaşıyla birlikte piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken altın fiyatlarında görülen düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Sıcak çatışma riskinin hâlâ sürerken altın tarafında ise geri çekilme dikkat çekiyor.

Mart ayında evini satıp altın aldığını açıklayan bir vatandaşın sözleri yeniden gündeme geldi.

Söz konusu kişi, “Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum.” demişti.

293 BİN ZARAR ETTİ AMA YALNIZCA BU DEĞİL

Vatandaşın açıklamayı yaptığı 27 Mart 2026’da gram altın 6 bin 423 lira seviyesindeydi. Bugün gram altının 6 bin 130 liraya gerilemesiyle, gram bazındaki kayıp yaklaşık yüzde 4,6 oldu.

Evini satan kişinin 1 kilogram altın aldığı dikkate alındığında, mart ayındaki 6 milyon 423 bin liralık altının bugünkü değeri 6 milyon 130 bin liraya düştü. Böylece yalnızca altın fiyatındaki gerilemeden kaynaklanan kayıp yaklaşık 293 bin lira olarak hesaplandı.

KİRA VE TAŞINMA MASRAFI DA VAR

Dört kişilik bir ailenin oturabileceği bir ev için ortalama kiranın 45 bin lira olduğu varsayılırsa, üç aylık kira gideri 135 bin lirayı buluyor.

Kiralık ev emlakçı aracılığıyla tutulduysa 45 bin lira komisyon ve 45 bin lira depozito da hesaba ekleniyor. Bu durumda ilk aşamadaki ödeme 225 bin liraya çıkıyor.

Taşınma masrafları ve temel giderler için yaklaşık 100 bin liralık ek harcama yapıldığı varsayıldığında, kira ve taşınma kaynaklı toplam yük 325 bin liraya ulaşıyor.

EVİ GERİ ALMAK DAHA PAHALI

Konut satışlarında yavaşlama görülse de fiyat artışları sürüyor. Ev fiyatlarında ortalama yüzde 2’lik artış olduğu kabul edildiğinde, 6 milyon 423 bin lira seviyesindeki bir konut için fiyat farkı yaklaşık 130 bin lira ediyor.

Vatandaş bugün aynı değerde bir evi yeniden almak istese, 1 kilogram altının bugünkü karşılığı olan 6 milyon 130 bin liraya sahip olacak.

Ancak Türkiye’de alıcının satıcının tapu masrafını da üstlenmesi durumunda, yüzde 4’lük tapu harcı yaklaşık 245 bin liraya denk geliyor.

TOPLAM ZARAR 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Güncel gram altın fiyatı olan 6 bin 130 lira üzerinden yapılan hesaplamaya göre, altındaki değer kaybı 293 bin lira oldu. Kira, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma masrafları 325 bin liraya ulaştı. Konut fiyatındaki yaklaşık artış 130 bin lira, tapu harcı ise yaklaşık 245 bin lira olarak hesaplandı.

Böylece evini satıp altın alan vatandaşın, güncel gram altın fiyatı üzerinden hesaplanan toplam kayıp ve masraf yükü yaklaşık 1 milyon 8 bin liraya çıktı.

Altın fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ve her ay kira ödemesinin devam etmesi hâlinde bu tutarın daha da artabileceği belirtiliyor.